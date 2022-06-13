اخبار الخليج – وزير المواصلات والاتصالات يدشن نظام جديد لبريد البحرين تم تصميمه من قبل اتحاد البريد الدولي

محمد بن مسعود - الدمام - المنامة – 13 يونيو 2022: امتداداً لرؤية وزارة المواصلات والاتصالات في تعزيز التعاون وتوفير الخدمات الإلكترونية التي تساهم في سهولة وسرعة انجاز المعاملات، قام سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات بتدشين نظام بريد البحرين الإلكتروني الجديد للبريد المحلي والمصمم خصيصا من قبل اتحاد البريد الدولي لمملكة البحرين كأول مستخدم للبرنامج Domestic Postal System (DPS).

وبهذه المناسبة صرح سعادة الوزير أنه تأتي هذه المبادرة ضمن خطة الوزارة لتوفير الخدمات الإلكترونية وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لتيسير الخدمات المقدمة للجمهور، حيث تم تدشين نظام بريد البحرين المتكامل بالتنسيق مع اتحاد البريد الدولي والذي يساهم في دقة وسهولة وسرعة انجاز المعاملات ويهدف إلى أتمتة الخدمات المقدمة في أقل فترة زمنية بالدقة والكفاءة المطلوبة وفق مؤشرات الأداء الدولية.

كما أضاف: «تم تحسين خدمات التتبع الداخلي والدولي للبعثية وتطوير البرنامج المحمول لسعاة البريد لرفع كفاءة وتحسين خدمات بريد البحرين، إلى جانب ربط النظام بشبكة اتحاد البريد الدولي لتبادل المعلومات بشكل تلقائي لرفع مستوى تقديم خدمات البريد في مملكة البحرين عالميا.»

والجدير بالذكر أن هذا النظام سوف يساعد على تطوير بعض معايير تقييم مراكز الخدمه الحكومية التي ستؤهل بريد البحرين لتحقيق المزيد من معايير التكامل الحكومي و كفاءة العمليات والتحسين المستمر ضمن التحضير لإجتياز معايير التقييم في المرحله القادمه (تقييم 4) والتي سوف تزيد من فرص الفوز في العام القادم بإذن الله. هذا وقد فاز بريد البحرين في تقييم مراكز الخدمه الحكومية في دورته الثالثه (تقييم3) بخمس دروع ذهبية في عدد من مراكز البريد (سند والرفاع وبديع ومدينه حمد ومجمع البحرين) والدرع الفضي في مركز بريد سترة.

وخلال الزيارة، استمع سعادة وزير المواصلات والاتصالات إلى شرحاً مفصلاُ من قبل إدارة نظم المعلومات ومستشار اتحاد البريد الدولي عما تم إنجازه في تطوير خدمات البريد مؤكدين لسعادته حرص بريد البحرين لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

وصرحت السيدة وفاء جاسم النصف مدير نظم المعلومات بأن تم تصميم نظام خاص لبريد البحرين لعمليات البريد المحلي والخدمات الإلكترونية المقدمة للجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة ببوابة هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لتحسين عملية التتبع للبعائث المحلية والدولية ولرفع كفاءة أداء بريد البحرين لدى الإتحاد البريدي العالمي ومؤسسات البريد الدولية.

وفي ختام الزيارة توجه سعادة الوزير بالشكر الجزيل للعاملين في بريد البحرين وإدارة نظم المعلومات على الجهد اللامحدود الذي قاموا به لتطوير جميع الخدمات التي يتم تقديمها للعملاء ومتابعة سير العمل في جميع الأفرع.