اخبار الخليج – رئيسة جامعة البحرين تبحث مع «بحريننا» تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ القيم البحرينية 

بحثت الدكتورة جواهر بنت شاهين المضحكي رئيسة جامعة البحرين، والعميد محمد بن دينه المشرف العام على المكتب التنفيذي للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا)، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم بالجامعة عددا من الموضوعات ، التي تسهم في تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة.

وفي بداية الاجتماع، ثمنت رئيسة جامعة البحرين، دعم واهتمام الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا) والذي ينطلق من الثوابت الوطنية الراسخة ويسهم في تعزيز خارطة الطريق التي تقوم عليها أركان مبادرات الخطة الوطنية ومبادئها الاساسية .

وأشارت المضحكي الى أهمية مواصلة الجهود عــبر إجراء وتنفيذ الخطــط والبرامــج التربويــة المتخصصــة بتركيزهــا عــلى التعريــف بموروثنــا الــتراثي العريــق النابــع مــن محيطنــا العــربي بحضارتــه الغنيــة، والاعتزاز بمبــادئ ديننــا الحنيــف الداعيــة للتســامح والاعتــدال، وتنميــة الثقافــة الوطنيــة، وتأصيــل مفاهيم المواطنة الإيجابيــة فكــراً وتطبيقا بما ينسجم مع الرؤيــة الملكية الســامية لحضرة صاحــب الجلالــة الملك المعظم ، حفظه اللــه ورعــاه.

من جهته ، أشاد العميد محمد بن دينه بما تقدمه جامعة البحرين من أنشطة وبرامج أكاديمية ، معتبرا الجامعة «مجتمع مصغّرا» حيث يلتقي فيها الطلبة من جميع المناطق، حاملين معهم تنوعهم الذي تعتز به مملكة البحرين، كونها أحد أهم النماذج للتعايش بين مختلف الطوائف والأفكار، وهو الأمر الممتد عبر عقود، ورسخته قيادة جلالة الملك المعظم.

ويأتي هذا الاجتماع ، والذي عقد بحضور هالة سليمان مديرة المكتب التنفيذي وعدد من مسئولي الجامعة ، ضمن الجهود التي تستهدف تفعيل دور جامعة البحرين لتنفيذ مبادرات الخطة الوطنية من خلال توظيف الأبحاث العلمية والدراسات الأكاديمية، وتسخير إمكانيات وقدرات الجامعة في تعزيز الثوابت الوطنية لدى كافة أبناء المجتمع، وفي إطار منهجية متكاملة بين كافة الشركاء لوضع كافة المبادرات الموضوعة والتي يتجاوز عددها المائة مبادرة، موضع التنفيذ.

وتم خلال الاجتماع ، التأكيد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين في إطار الاستفادة من الإمكانيات والقدرات البحثية والأكاديمية للجامعة والتوسع في المقررات الدراسية المشتركة والأنشطة الطلابية ذات الطابع الوطني التي تسهم في استلهام القيم البحرينية الأصيلة، ونقلها من جيل إلى جيل، وترسيخ روح الانتماء الوطني في إطار تحقيق أهداف «بحريننا» حيث استعرض الجانبان عدداً من البرامج التي يمكن تضمينها النشاط في جامعة البحرين في المستقبل القريب، والرامية لتعزيز قيم المواطنة والانتماء الوطني.

يذكر أن الخطــة الوطنيــة لتعزيــز الانتــماء الوطنــي وترســيخ قيــم المواطنــة، تقدم ما يزيد عن 100 مبادرة مختلفة تشمل 5 مسارات أساسية وهي: برامج الانتماء، حملات العلاقات العامة، والإعلام، المناهج والمقررات، والتشريعات والأنظمة، بالإضافــة إلى مــؤشرات الأداء الوطنــي التــي تهــدف إلى قيــاس التحــولات في توجهــات المواطنــين بشــأن الانتــماء الوطنــي وقيــم المواطنــة، وقيــاس مــدى فعاليــة هــذه المبــادرات وأثرهــا عــلى المجتمــع.