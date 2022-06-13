اخبار الخليج – وزير الصناعة والتجارة والسياحة يلتقي وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني 

محمد بن مسعود - الدمام - على هامش انطلاق أعمال المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية في جنيف الإثنين 13 يونيو 2022, 05:52 م

على هامش انطلاق اعمال المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس وفد مملكة البحرين سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بوزير الاقتصاد والتجارة بالجمهورية اللبنانية سعادة السيد أمين سلام ، بحضور الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية، وذلك بمدينة جنيف ، جرى خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالقطاع الاقتصادي والعلاقات الثنائية بين البحرين ولبنان.

وخلال اللقاء استعرض سعادة الوزير المناخ الاقتصادي والاستثماري في مملكة البحرين والإجراءات الميسرة التي تتبعها حكومة البحرين الموقرة في سبيل توفير الأجواء المناسبة لإقامة المشاريع الاستثمارية في البلاد، مشيرا في هذا الصدد على القوانين والتشريعات التي تتماشى والمتطلبات العالمية في مجال حماية الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية المختلفة .

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