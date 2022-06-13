أمير القصيم يستقبل آل ابو سبّاع بمناسبة تكليفه مديراً عاماً لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه في مدينة بريدة اليوم, مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله آل أبو سباع ، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه مديراً عاماً للفرع بالمنطقة .

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة القصيم بمدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمنطقة , متمنياً له التوفيق والسداد في إدارة فرع الوزارة بالمنطقة، موجهاً سموه بتقديم جميع التسهيلات للمراجعين والحرص على راحتهم، مؤكداً حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على تمكين أبناء وبنات الوطن من فرص العمل، مشيراً إلى أهمية دور فرع الوزارة للمشاركة في التنمية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .

من جانبه، أعرب آل بو سباع عن شكره وامتنانه لسمو أمير القصيم على توجيهاته السديدة التي ستكون عوناً له في النهوض لتوفير أفضل الخدمات للمستفيدين .