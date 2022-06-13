سمو محافظ الأحساء يستقبل مدير مكتب الهيئة العامة للإحصاء بالمحافظة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء في مكتبه سموه بمقر المحافظة اليوم, مدير مكتب الهيئة العامة للإحصاء بمحافظة الأحساء سلطان بن دليم القحطاني وعدد من منسوبي المكتب .

واستمع سموه لشرح عن خطة تعداد السعودية 2022م, التي تستهدف تجهيز إحصاء كامل ودقيق لعدد السكان في أنحاء المملكة، لإعداد المشاريع التنموية وفق الاحتياج الفعلي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 .