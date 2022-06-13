اخبار الخليج – يأتي ضمن حزمة مشاريع التعافي الاقتصادي.. وضع حجر أساس مركز الشحن الجوي في مطار البحرين الدولي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، عن وضعحجر الأساس لمشروع قرية الشحن الجوي شمال مدرج مطار البحرين الدولي، وذلك في إطار استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية التيتأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي التي أُطلقت تنفيذًا لدعوة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظمحفظه الله ورعاه، وبعد إعلان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراءحفظه الله ، وذلك بحضور ‎سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين والدكتوو خالد عبدالرحيم رئيس مجلس إدارة شركة سيباركو البحرين والشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك وعدد من المسئولين منشركة مطار البحرين

وقال سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين أن مشروع قرية الشحنالجوي ستكون له مساهمة نوعية في رفد نمو قطاع الخدمات اللوجستية عبر زيادة تنافسيته إقليميًا وتعزيز قدرته على جذب الاستثماراتوتكامله مع مسارات النمو الاقتصادي، فهو أحد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030.

‎وأضاف أن من أولويات وبرامج خطة التعافي الاقتصادي تسريع وتيرة العمل في استراتيجية الخدمات اللوجستية، موضحًا أن مشروع قريةالشحن الجوي سيضاعف من قدرة مطار البحرين الدولي على استيعاب تدفقات أكبر وأحجام أضخم من الشحنات وفقًا لأعلى المعاييرالعالمية بفضل أحدث التقنيات والخدمات التي سيتم طرحها بالمشروع، ما يلبي متطلبات النمو في مجال الشحن الجوي والتجارة الإلكترونية.

‎وأشار سعادة الوزير أن استراتيجية الخدمات اللوجستية ترمي إلى مواصلة تطوير القطاع أيضًا من خلال زيادة سرعة إجراءات الربط بينمطار البحرين الدولي وميناء خليفة بن سلمان، فضلًا عن زيادة سرعة إنجاز إجراءات المنفذ البري لتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة تعززمن جاذبية القطاع في المملكة لتصبح وجهة مفضلة لخدمات الشحن والتجارة الإلكترونية في المنطقة.

‎وهنأ سعادة الوزير شركة سيباركو البحرين بترسية مناقصة الأعمال الإنشائية لمشروع قرية الشحن الجوي عليها، إذ ستتولى الشركةمسؤولية الأعمال الإنشائية والتي تشمل بناء المستودعات ومواقف الطائرات والمرافق والتشطيب، مشيدًا بإمكانيات وكفاءة هذه الشركةالبحرينية العريقة ومتمنيًا لها التوفيق في إنجاز المشروع بالشكل المطلوب.

‎وتعد قرية الشحن الجوي في مطار البحرين الدولي، والتي تبلغ مساحتها 25 ألف متر مربع، منصة لوجستية متطورة تضم مبان مستقلةلكل مشغل لخدمة الشحن الجوي السريع مُصممة وفقًا لأعلى المعايير الدولية لإنهاء جميع العمليات في موقع واحد بسرعةٍ وسلاسة بما يمكنالمطار من التعامل مع كميات أكبر بشكل أكثر كفاءة وتلبية احتياجات عملاء الشحن بشكل أفضل، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة.

‎وفي إطار المشروع، أبرمت شركة مطار البحرين اتفاقية مع شركة الشحن العالمية فيديكس إكسبرس لمدة 10 سنوات لتشغيل مساحة 9 آلافمتر مربع تستوعب مستودعًا بمساحة 5 آلاف متر مربع ومنطقة مفتوحة بمساحة 4 آلاف متر مربع، ومن المقرر تسليمها للشركة في الربعالثالث من العام 2023.

‎وكانت شركة مطار البحرين قد وقعت اتفاقية في نوفمبر 2018 مع الشركة الهندسية الفرنسية إجيس لتكون الشركة المسؤولة عن توفيرخدمات التصميم والإشراف لمشروع تطوير قرية الشحن الجديدة، والتي تتألف من مستودعات ومواقف للطائرات بالإضافة إلى البنى التحتيةالمؤهلة للتعامل مع حركة الشحن الجوي والتجارة الإلكترونية السريعة.