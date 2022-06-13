رحيل المصور وجدي حلواني صاحب الصورة الأشهر

غيب الموت الزميل السابق في صحيفة «دوت الخليج» رئيس قسم التصوير سابقا في مركز جدة وجدي حسن حلواني، وذلك بعد حادث مروري تعرض له في مكة المكرمة.

وفي عام 2005 حصدت «دوت الخليج» جائزة التصوير في الحج بعدسة الزميل وجدي حلواني في مسابقة وزارة الحج لأفضل عمل صحفي لحج عام 1425هـ. وتم تكريم الزميل وجدي آنذاك من قبل وزير الحج السابق الدكتور فؤاد الفارسي.

كما يعد الزميل وجدي حلواني صاحب الصورة الأشهر، وهو المصور الوحيد الذي تمكن من التقاط صورة للفنان الراحل طلال مداح وهو يسقط على خشبة مسرح المفتاحة في أبها.

«دوت الخليج» التي آلمها الخبر تتقدم بأحر التعازي والمواساة لعائلة الفقيد ولكل أصدقائه ومحبيه. إنا لله وإنا إليه راجعون.