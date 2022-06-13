شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ: القيادة تبذل جهوداً حثيثة في نشر المنهج الوسطي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأَس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمقر الوزارة اليوم, اجتماع إطلاق مشروع دراسة مبادرة "البرنامج الوطني لتعزيز قيم الوسطية والتسامح", الذي تنفذه الوزارة مع معهد التنمية والخدمات الاستشارية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وأكد في كلمته الجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة الرشيدة في نشر المنهج الوسطي المعتدل، وجهود الوزارة في تعزيز قيم الوسطية والتسامح والتعايش ومحاربة الأفكار المتطرفة والجماعات الإرهابية, ودور الوزارة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال هذه المبادرة.

وقُدِّم خلال الاجتماع عرض افتتاحي لمشروع دراسة مبادرة البرنامج الوطني لتعزيز قيم الوسطية والتسامح التي ترتبط بأهم الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، بتعزيز القيم الإسلامية وقيم الوسطية والتسامح، كما استُعرِضت الخطة التفصيلية للدراسة التي تتضمن تقييم الوضع الراهن والاستفادة من أفضل الممارسات المثلى وتقييم المشروعات والمبادرات وحوكمة الدراسة والخطة الزمنية للتنفيذ.

حضر الاجتماع من جانب الوزارة وكيل الوزارة للتخطيط والتحول الرقمي الدكتورة ليلى بنت حمد القاسم، وعدد من وكلاء الوزارة ومديري العموم، فيما حضره من جانب الجامعة مديرة معهد التنمية والخدمات الاستشارية الدكتورة مشاعل المطيري وعدد من المسؤولين بالمعهد.