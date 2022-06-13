شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يلزم هيئة الاتصالات بإصدار تنظيمات تقنية «البلوك تشين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1442 / 1443هـ ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

وأكد أنه على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تحفيز مقدمي الخدمة لزيادة نسبة التغطية بخدمات الجيل الخامس للاتصالات المتنقلة في جميع مدن المملكة خلال فترة زمنية محددة؛ ووضع خطط ومؤشرات قياس واضحة والمتابعة؛ لضمان تحقيق ذلك.

كما أشار إلى أنه على الهيئة الاستفادة من الكوادر الوطنية المتخصصة العاملة بالهيئة؛ والحدّ من الاعتماد على الخدمات الاستشارية من خارج الهيئة ما أمكن.

وقال: على الهيئة تبني تقنية سلاسل الكتل (البلوك تشين)، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لإصدار التنظيمات الخاصة بها؛ لتحفيز روّاد الأعمال والمستثمرين، وتعزيز سوق التقنيات الصاعدة ونماذج العمل المبتكرة والحديثة.

كما شدد أنه على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التعاون مع الجهات المعنية زيادة الجهود والإسهام في حماية مستخدمي وسائل الاتصالات؛ للحدِّ من التعرض للاحتيال عبر الوسائل الإلكترونية.