اخبار الخليج – مجلس المناقصات والمزايدات يفتح مظاريف 25 عطاءً لعدد أربع مناقصات ومزايدة واحدة مطروحة من أربع جهات متصرفة

محمد بن مسعود - الدمام - فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية، اليوم، مظاريف 25 عطاءً لعدد أربع مناقصات ومزايدة واحدة مطروحة من أربع جهات.

وتضمن جدول أعمال لجنة الفتح، فتح مناقصتين لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، المناقصة الأولى بشأن مراجعة استراتيجية قطاع الصناعة (2026 – 2022) لمملكة البحرين، وقد تم استلام ثلاثة عطاءات لهذه المناقصة. أما المناقصة الثانية فكانت بشأن مراجعة استراتيجية قطاع السياحة (2026-2022)، وقد تم استلام عطاءين لهذه المناقصة.

علاوة على ذلك، فتحت اللجنة مناقصة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن تجديد وإعادة تأهيل دورات مياه سوق المنامة المركزي، وقد تم استلام 15 عطاءً لهذه المناقصة.

وفي قطاع النفط، فتحت لجنة الفتح ثلاثة عطاءات لمناقصة شركة تطوير للبترول بشأن توفير مرافق ضغط الغاز غير المصاحب للآبار.

وأخيراً، فتحت اللجنة مزايدة لشركة البحرين للاستثمار العقاري بشأن إيجار وحدات تجارية ذات الاستخدام الفردي في مجمع الريف الكائن بمنطقة المالكية، وقد تم استلام عطاءين لهذه المناقصة.

هذا وقد حضر عملية فتح العطاءات عدد من ممثلي الجهات المتصرفة والشركات المشاركة في المناقصات، وذلك في إطار التزام مجلس المناقصات والمزايدات الراسخ بتوفير معاملة عادلة لجميع الموردين والمقاولين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، وسوف تخضع جميع العطاءات المقدمة للمناقصات للتقييم الفني والمالي، وستتم الترسية على العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً. ويمكن الاطلاع على التفاصيل الكاملة لجميع المناقصات والمزايدات التي تم فتح مظاريف عطاءاتها على الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس المناقصات والمزايدات www.tenderboard.gov.bh.