اخبار الخليج – تعديل وزاري يشمل عدد من الوزارات والهيئات ودخول عدد من الوجوه الجديدة في مجلس الوزارء خلال اليومين القادمين

محمد بن مسعود - الدمام - علمت «الأيام» ان مشاورات تجري حاليا لتعديل وزاري تشمل عددًا من الوزارات والهيئات ومن المتوقع دخول عدد من الوجوه الجديدة في مجلس الوزراء خلال اليومين القادمين.

وقد اكد صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على مواصلة البناء على ما تحقق في البحرين من تقدم ونماء واعرب عن تقديره وعرفانه لاسهامات الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

كما تطلع سموه إلى المرحلة المقبلة من خلال ضخ طاقات جديدة في مجلس الوزراء، لمواصلة تطوير العمل الحكومي بما يعود بالخير على الوطن والمواطن.

واعرب عن شكره واعتزازه لعمله مع الخبرات، مشيداً بجهودهم واسهاماتهم.

من جهة اخرى، عقد الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء في قصر القضيبية اليوم برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأهم ما جاء في الجلسة كالتالي:

– سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد مواصلة البناء على ما تحقق لمملكة البحرين من تقدم ونماء في ظل قيادة جلالة الملك المعظم

– مع انتهاء الفصل التشريعي الخامس.. سمو ولي العهد يعرب عن تقديره وعرفانه للإسهامات الوطنية الخالدة للأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله

– سمو ولي العهد يؤكد التطلع إلى المرحلة المقبلة من خلال ضخ طاقات جديدة في مجلس الوزراء لاستثمار هذه الطاقات وما لديها من أفكار لمواصلة تطوير العمل الحكومي

– ‎سمو ولي العهد يعرب عن بالغ شكره وعظيم امتنانه واعتزازه بالعمل مع عمالقة العمل الوطني من أصحاب الخبرات والكفاءات الذين تم الاستفادة من تجاربهم وإسهاماتهم الوطنية

– مجلس الوزراء يؤكد على أهمية لقاء جلالة الملك المعظم مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة

– مجلس الوزراء يجدد التأكيد على دعم مملكة البحرين لمجلس القيادة الرئاسي اليمني في ممارسة مهامه واستعادة السلطة الشرعية وتحقيق السلام

– مجلس الوزراء يشيد بالجهود الوطنية لكافة أعضاء فريق البحرين في سعيها لتحقيق أهداف الخطط التنموية لمملكة البحرين