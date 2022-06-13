120.36 دولار.. سعر خام “برنت” ينخفض في التعاملات الآجلة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس سجّل سعر نفط القياس العالمي “برنت”، اليوم، انخفاضًا في التعاملات الآجلة بنسبة 1.35%. وتداول برميل برنت عند 120.36 دولارًا أمريكيًا لعقود شهر يوليو 2022م، فيما انخفض سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.41% في عقود الشهر القادم ليصل إلى 118.97%. أخبار قد تهمك

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