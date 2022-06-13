بنك السلام يفتتح الفرع الرابع المختص بتقديم خدمات مصرفية لا ورقية وإلكترونية بالكامل في «الساية سكوير» في البسيتين

افتتح بنك السلام فرعه الجديد بمشروع «الساية سكوير» في منطقة البسيتين، وذلك بتاريخ 13 يونيو الجاري، ويُعد هذا الفرع رابع فروع البنك التي تختص بتقديم خدمات مصرفية لا ورقية وإلكترونية بالكامل للأفراد في مملكة البحرين، حضر الافتتاح الشيخ خالد بن مستهيل المعشني رئيس مجلس إدارة بنك السلام، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في البنك.

يتمتع الفرع الجديد بتجهيزات رقمية متطوّرة، ويشمل أجهزة الإيداع الفوري وأجهزة الصراف الآلي المتوفرة على مدار الساعة، وذلك بجانب فريق عمل مُتمرس لخدمة الزبائن ومنحهم تجربة مصرفية سلسة ومتكاملة. وستكون كافة المعاملات المُنفذة في الفرع إلكترونية بالكامل، مما يُلغي الحاجة إلى إجرائها بشكل ورقي، وتأتي هذه الخطوة لتُعزز التزام بنك السلام بمبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

وبهذه المناسبة، صرّح رفيق النايض الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك السلام قائلاً: «نعتز جدًا بافتتاحنا للفرع الرابع الذي يختص بتقديم خدمات مصرفية لا ورقية للزبائن، وهو يُعد إنجازًا مُميزًا لمسيرتنا المستمرة نحو التحوّل الرقمي، حيث يجمع هذا الفرع بين الخدمات الذاتية والمعاملات المنفذّة بمساعدة فريق العمل وبشكل إلكتروني، مما يمنح زبائننا الكرام تجربة استثنائية وسلسة. ونواصل السعي لتعزيز وتوسيع شبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي التابعة لبنك السلام، ونحرص كذلك على توفير خدمات مصرفية رقمية يُمكن الوصول إليها بسهولة من قِبل الزبائن، وذلك بالتماشي مع مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية».

ومن جانبه، قال أنور مراد نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية في بنك السلام: «نحن سعداء بافتتاح فرعنا الجديد في «الساية سكوير»، الذي سيوفر كافة الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل رقمي وبدون استخدام الورق. ويأتي هذا الفرع ليُشكل إضافة نوعية لمساعينا للتحول الرقمي، وذلك بعد تدشيننا لأول فرع لا ورقي في الهملة مطلع العام الجاري. ونتابع تقديم الخدمات الرقمية الرئيسة عبر مجموعة متنوعة من المنصات لتلبية كافة احتياجات الزبائن، وتتضمن خدمتهم عبر تطبيق بنك السلام للخدمات المصرفية، تطبيق «الواتساب» ومن خلال خدمة المحادثة الإلكترونية المتاحة عبر موقعنا الالكتروني «.

ويقدم الفرع الجديد مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو يتميّز بموقع استراتيجي وحيوي ويخدم كلاً من الزبائن من فئة الأفراد والمؤسسات، بالإضافة لزبائن مركز الروّاد للأعمال المصرفية. ويفتح فرع بنك السلام بمنطقة البسيتين أبوابه من يوم الأحد إلى الأربعاء من الساعة 8:30 صباحًا حتى 3:30 عصرًا، وتبدأ ساعات العمل في يوم الخميس من 8:30 صباحًا حتى 2:30 ظهرًا. ويُمكن للزبائن الوصول إلى منصة الخدمة الذاتية وأجهزة الصراف الآلي والإيداع الفوري على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.