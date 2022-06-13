أمير القصيم يكرم 17 مواطناً لتبرعهم بالدم 10 مرات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية بالمنطقة في الإمارة اليوم، 17 متبرعاً بالدم حاصلين على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة ومتبرعين بالدم لأكثر من 10 مرات، تزامناً مع اليوم العالمي للتبرع بالدم، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وأشاد سموه بالجهود المبذولة من قبل جمعية أصدقاء بنوك الدم لتعزيز برامج التبرع بالدم ورفع أعداد المتبرعين طواعية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، منوهاً بأبناء الوطن الذين تبرعوا بالدم استشعاراً منهم بالمسؤولية واحتساباً للأجر.

من جهته, ثمن المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية الأخصائي حمود بن عبدالله البطي لسموه اهتمامه ومتابعته حملات وأنشطة الجمعية كافة، مؤكداً أن ذلك أسهم في تقديم عمل كبير لرفع نسب التبرع بالدم في المنطقة.