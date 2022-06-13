بالفيديو.. «الخليفي» يكشف عن تورط منشآت في التواطؤ بمشاريع حكومية بأكثر من مليار ريال

محمد بن مسعود - الدمام - أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، اليوم الاثنين، أنه تم رصد عدد من المنشآت المتورطة بالتواطؤ في المشاريع الحكومية بأكثر من مليار ريال.

وافتتح الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، اليوم، “منتدى المنافسة العادلة في العطاءات والمنافسات الحكومية”, بحضور عدد من المسؤولين والمهتمين من القطاع العام والخاص والمنظمات والأجهزة الدولية، وذلك بمركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وأكد أن الهيئة حققت بالتعاون والتنسيق المشترك مع الجهات الحكومية المعنية، والمواطن، خلال الأعوام الثلاثة الماضية تقدماً ملحوظاً في تتبع ورصد عدد من المنشآت المتورطة بالتواطؤ في عدة مشاريع حكومية بلغت قيمتها أكثر من مليار ريال، وفرضت عقوبات مالية على عدد من المنشآت بلغت أكثر من 35 مليون ريال، وفحصت مخالفات وتواطؤات لأكثر من 156 منشأة في مختلف مناطق المملكة.