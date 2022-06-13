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شكرا لقرائتكم خبر عن بطاقة الحج الذكية.. التكنولوجيا في خدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل
أطلقت وزارة الحج والعمرة، 4 يونيو، المسار الإلكتروني لتسجيل الحجاج من الداخل سواء مواطنين أومقيمين راغبين في أداء شعيرة الحج لموسم 2022، ليجري اختيارهم بنظام القرعة على ألا يزيد عمر المتقدم على 65 عاماً، موضحةً أن الأولوية ستكون لمن لم يسبق له الحج ومكتمل التحصين، حسب الحالة في تطبيق "توكلنا".
وعملت خلال السنوات الماضية، على تحقيق تجربة روحانية متميزة لحجاج بيت الله، في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
بطاقة الحج الذكية
البطاقة ترتبط بتطبيق "شعائر" الذكي والذي يساعد الحجاج إلى التواصل مع مقدم الخدمة والاطلاع على البرامج المخصصة للحملة وجداول التفويج.
وتعمل البطاقة عبر تقنية اتصال المجال القريب (NFC) ؛ إذ يمكن قرائتها عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية (KIOSK) المنتشرة في المشاعر المقدسة.
وتحتوي البطاقة على رمز شريطي (Barcode) يجري قراءته عن طريق العاملين في الحج لمعرفة معلومات الحاج، بالإضافة إلى رمز الاستجابة السريعة (QR code) لتحميل التطبيق.
وصنفت الوزارة بطاقة الحج الذكية (بطاقة شعائر) لأربعة ألوان، بحسب الخدمات المقدمة لكل حاج.
وسيحمل جميع حجاج بيت الله في حج هذا العام البطاقة، التي تحتوي على معلوماتهم الشخصية والطبية والسكنية، وتسهم في إرشادهم إلى سكنهم في المشاعر والتحكم بالدخول إليه وإلى المرافق المختلفة، إضافة إلى دورها في الحد من الحج غير النظامي.
وتعمل بطاقة الحج الذكية (بطاقة شعائر) عن طريق تقنية اتصال المجال القريب ،(NFC) التي تمكّن من قراءة البطاقة عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية (KIOSK) المنتشرة في المشاعر المقدسة.
مميزات البطاقة الذكية للحج
- تضم رمز الباركود أو رمز شريطي يتضمن معلومات الحاج
- تضم رمز كيو آر كود أو رمز الاستجابة السريعة لتحميل التطبيق
- تضم كافة معلومات الحاج الشخصية والسكنية والصحية ومكتب الخدمة
- توجيه وإرشاد الحجاج لسكنهم في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة
- السماح للتحكم بالدخول للمرافق المتعددة وللمخيمات
- المساهمة في تنظيم الحج
#نشرة_الرابعة | ما هي أبرز خدمات بطاقة الحج الذكية لهذا العام؟@HajMinistry pic.twitter.com/zkYAbSbsFd— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 4, 2022
كيفية التسجيل
- الدخول للمسار الإلكتروني عبر تطبيق اعتمرنا
- اختيار خدمات الحج
- اختيار تسجيل/ تعديل رغبة حج
- تسجيل بيانات المتقدم الرئيسي وإمكانية إضافة متقدمين مرافقين في نفس الطلب
- استعراض الباقات المتاحة وإمكانية تكوين من 1 إلى 10 باقات مفضلة ويمكن إضافـة باقة اختيارية وتحديد نطاق سعرها
- اختيار الخدمات الإضافية (الأضاحي) أو تخطي الخطوة
- استعـراض تفاصيـل الطلب وتأكـيد التسجيل
المعلومات الكاملة عبر الموقع
وحدد الموقع المستفيدين من خدمته وهم المؤسسات الطوافة وأرباب الطوائف:
- مكتب شؤون الحج
- شركة حج تابعة لشؤون الحج
- شركة حج غير تابعة لشؤون الحج
- الفنادق ومزودي خدمات السكن
- مزودي خدمات الإعاشة
- مزودي خدمات المواصلات
- وزارة الحج