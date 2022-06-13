بطاقة الحج الذكية.. التكنولوجيا في خدمة ضيوف الرحمن

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الدمام - شريف احمد - رقمنة الخدمات كانت من أهم مخرجات رؤية 2030، والتي تقف في صدارتها خدمات الحج الإلكترونية، والتي تمثلت في التسجيل الإلكتروني، ودعم ضيوف الرحمن ببطاقة الحج الذكية

أطلقت وزارة الحج والعمرة، 4 يونيو، المسار الإلكتروني لتسجيل الحجاج من الداخل سواء مواطنين أومقيمين راغبين في أداء شعيرة الحج لموسم 2022، ليجري اختيارهم بنظام القرعة على ألا يزيد عمر المتقدم على 65 عاماً، موضحةً أن الأولوية ستكون لمن لم يسبق له الحج ومكتمل التحصين، حسب الحالة في تطبيق "توكلنا".

وعملت خلال السنوات الماضية، على تحقيق تجربة روحانية متميزة لحجاج بيت الله، في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).