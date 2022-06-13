«الأهلي المتحد» يعين محمد فؤاد الغانم نائبًا لرئيس مجلس الادارة بعد استقالة محمد جاسم المرزوق

محمد بن مسعود - الدمام - أكد البنك الأهلي المتحد في بيان له اليوم عن تعيين محمد فؤاد الغانم نائبا لرئيس مجلس الادارة بعد انتخابه من قبل مجلس الادارة، عوضا عن محمد جاسم المرزوق الذي قدم استقالته للبنك في الاول من يونيو الحالي.

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