ارتفاع ايرادات هواوي من الأجهزة القابلة للارتداء والشاشات الذكية بأكثر من 30٪ في 2021

محمد بن مسعود - الدمام - حافظت هواوي دائمًا على مكانتها من خلال استراتيجية ناجحة ومجموعة من الأجهزة القابلة للارتداء الأنيقة والفريدة والمليئة بالميزات الرائعة التي تجعل الحياة اليومية أسهل بكثير. بالنسبة إلى هواوي، زادت الإيرادات من الأجهزة القابلة للارتداء والشاشات الذكية بأكثر من 30٪ على أساس سنوي في عام 2021 على مستوى العالم. في الربع الثالث من عام 2021، تفوّقت هواوي عالميًا في شحنات الساعات والأساور الذكية. بحلول نهاية عام 2021، كانت هواوي قد شحنت بشكل تراكمي أكثر من 100 مليون وحدة من الأجهزة القابلة للارتداء. اجتذب تطبيق HUAWEI Health App الذي يزود المستخدمين ببيانات شاملة ونصائح حول التمرينات العلمية وخدمات إدارة الصحة المستهدفة 83 مليون مستخدم نشط شهريًا في جميع أنحاء العالم. إجمالاً، خدمت منتجات هواوي للصحة واللياقة البدنية أكثر من 320 مليون مستخدم حول العالم.

تعد ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 التي تم إطلاقها حديثًا خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح. تتبع تصميمًا مشابهًا لساعة HUAWEI WATCH FIT ولكن مع مزيد من التحسينات. تحتوي الساعة الجديدة على شاشة عرض كاملة من هواوي – HUAWEI FullView AMOLED مقاس 1.74 بوصة وقاذفة شطرنج جديدة توفر تجربة مستخدم سلسة. يمكن للمستخدمين تخصيص الساعة باستخدام مجموعة واسعة من أحزمة الساعة ووجوه الساعة.

تأتي ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 مع مكبر صوت وميكروفون وتدعم الساعة خاصية الاتصال بر الـ Bluetooth الذي يسمح للمستخدمين بقبول أو رفض المكالمات. إذا لم يكن المستخدمون متاحين للرد على الهاتف، فيمكنهم الرد بسرعة في شكل رسالة قصيرة بنقرة واحدة. يمكن تخصيص الرد في تطبيق HUAWEI Health App، مما يسمح للمستخدمين بالبقاء دائمًا على اتصال وعدم تفويت أي شيء مهم. يمكن للمستخدمين أيضًا الرد بسرعة على الرسائل عبر تطبيقات المراسلة الفورية من الساعة نفسها.

عادة ما تعاني الأجهزة القابلة للارتداء عندما يتعلق الأمر بعمر البطارية. لكن ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 تتألق مع 10 أيام كاملة من عمر البطارية في ظل سيناريوهات الاستخدام النموذجية و 7 أيام في ظل الاستخدام الكثيف بشحنة واحدة. علاوة على ذلك، تتيح تقنية الشحن السريع للمستخدمين استخدام الساعة لمدة 24 ساعة بشحن لمدة 5 دقائق.

بصرف النظر عن كل ذلك، فإن ما يجعل ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 منافسًا قويًا في قطاع الأجهزة الذكية القابلة للارتداء هي ميزاتها القوية لتتبع الصحة واللياقة البدنية. تتعقب الساعة الذكية مجموعة من البيانات الصحية، مع تقنية HUAWEI TruSeen ™️ 5.0 المطورة لمراقبة معدل ضربات القلب التي تقيس بدقة BPM (قياس ضغط الدم) وتشبع الأكسجين في الدم (SpO2)؛ والقدرة على تتبع أنماط النوم. يمكن للساعة الذكية تحليل المراحل المختلفة من النوم كل ليلة، وتحديد مجموعة من مشاكل النوم المختلفة وتقديم الحلول. إلى جانب ذلك، يحتوي تطبيق Huawei Health App على مجموعة من الطرق الأخرى لتعزيز أسلوب حياة صحي. يمكن للمستخدمين استخدام إدارة الحياة الصحية لإنشاء خطة عافية فريدة، بما في ذلك الخطوات اليومية، وتناول المياه، والتدريبات والمزيد، والتي يذكرهم التطبيق بها كل يوم، ويقدم ملاحظات إيجابية لإبقاء المستخدمين يشعرون بالرضا بشأن الحفاظ على نمط حياة صحي.

تدعم ساعة HUAWEI WATCH FIT 2 تشغيل الموسيقى في وضع عدم الاتصال وتسمح للمستخدمين بتشغيل الموسيقى مباشرة من ساعتهم الذكية أثناء ممارسة التمارين. يمكن للمستخدمين أيضًا إدارة تشغيل الموسيقى من خلال تطبيقات الأجهزة المحمولة ومطابقة قوائم التشغيل المختلفة مع الرياضات المختلفة.

تدعم الساعة 97 وضعًا للتمارين، بما في ذلك الجري وركوب الدراجات وتمارين رفع الأثقال والرقص وألعاب الكرة والرياضات الشتوية والمزيد. يوجد أيضًا مدرب لياقة بدنية متحرك مدمج لـ 7 أوضاع محددة، مما يوفر تعليمات صوتية وعروض توضيحية سهلة المتابعة – بما في ذلك الإحماء والتهدئة – مما يسهل على المستخدمين ملاءمة تدريباتهم في حياتهم وتتبع تقدمهم. يمكن لمؤشر القدرة على الجري من هواوي (RAI)تحليل طول المستخدم وعمره ووزنه ولياقته وتجربة الجري لإنشاء خطة تدريب على المستوى الاحترافي تحافظ على التكيف بناءً على تقدم المستخدم.

هذه الميزات الممتازة لساعة HUAWEI WATCH FIT 2 هي التي تمنحها ميزة تنافسية على الآخرين في قطاع الساعات الذكية.

أحدث ساعة ذكية من هواوي متوفرة الآن في إصدارين – الإصدار النشط والإصدار الكلاسيكي في البحرين بدءًا من 59.9 دينار بحريني.