اخبار الخليج – رئيس مجلس الشورى: ميثاق العمل الوطني والدستور ركيزتان أساسيتان تقوم عليها منظومة القوانين والتشريعات الوطنية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن ميثاق العمل الوطني، ودستور مملكة البحرين، يعتبران ركيزتان أساسيتان تقوم عليهما منظومة القوانين والتشريعات الوطنية، مشيرًا إلى أن دستور المملكة يعتبر من الدساتير الشاملة والمتطورة التي يستند عليها في وضع وتنفيذ الإستراتيجيات والبرامج التنموية.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشورى، اليوم، الدكتور حسن المعولي، الذي أهدى لمعاليه نسخة من أطروحة الدكتوراه التي أعدها بعنوان «إشكالية تعديل الدساتير في النظام المختلط – دراسة تحليلية».
وأثنى معاليه على الجهود البحثية التي بذلها الدكتور المعولي، والنتائج والتوصيات التي تضمنتها رسالة الدكتوراه، مؤكدًا أنَّها تشكل إضافة نوعية للمصادر والمراجع القانونية في المكتبة البحرينية.
من جانبه، نوه الدكتور حسن المعولي بحرص رئيس مجلس الشورى، واهتمامه بتحفيز الباحثين وطلبة الدراسات العليا على الاستمرار في إعداد الأبحاث والدراسات التي تعزز مجال البحث العلمي في مملكة البحرين.
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