الأمير فيصل بن بندر يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم رئيس مجلس إدارة نادي الرياض بندر بن فهد المقيل، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدداً من اللاعبين بمناسبة صعود الفريق لدوري يلو لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.

وهنأهم سموه بتحقيق هذا المنجز الرياضي، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

من جهته عبَّر رئيس مجلس إدارة نادي الرياض باسمه واسم جميع منسوبي النادي عن خالص الشكر والتقدير لسموه على الاهتمام والمتابعة الذي يقدمها للنادي، ثم تسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.