أمانة عسير تبدأ تشغيل المختبر الهندسي لضبط الجودة ورفع كفاءة وجودة المشاريع

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير
بدأت أمانة منطقة عسير بتشغيل المختبر الهندسي بمدينة أبها، و ذلك بهدف عمل كافة أنواع الاختبارات للتربة والأسفلت والخرسانة ، لضمان تطبيق مقاولين البنية التحتية لكافة المواصفات الفنية و ضمان الجودة لتحقيق مستوى أعلى في تنفيذ الأعمال.
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن ضبط جودة الأعمال في تنفيذ جميع مشاريع الأمانة وبلديات المنطقة بمستوى عال هو هدف رئيسي نسعى إلى تحقيقه عبر حزمة من الأعمال والإجراءات التي تطبقها الأمانة ، والتي من أهمها المختبر الهندسي ، وذلك لتحقيق مستويات متقدمة في أعمال التنفيذ وبناء شبكة طرق وشوارع ذات جودة عالية و التي ستسهم في تقليص أعمال وتكاليف الصيانة الدورية، بالإضافة الى تطبيق المواصفات العامة لإنشاء الطرق الحضرية وتطبيق كود البناء السعودي.
و أكد الحميدي بأن اختبار اعمال المقاولين سوف يكون الزامي على جميع مقاولي الأمانة و بلديات المنطقة ، مشددا على انه لن يتم قبول أي اختبار للمقاولين خارج مختبر الأمانة .
و أشار إلى أهمية الأعمال الميدانية لفريق العمل ومواءمتها مع أعمال المختبر الفنية و الهندسية للحصول على نتائج واقعية، مع الاستفادة من التجارب الناجحة .
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