“الأراضي البيضاء” تكشف عن أعداد الأحياء المستهدفة بالمرحلة الثانية من الرسوم في الرياض

محمد بن مسعود - الدمام - أكد نظام رسوم الأراضي البيضاء أن المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في الرياض يستهدف أكثر من 140 حيًا سكنيًا حسب النطاق المعتمد.
وأضاف أن هذه المرحلة تستهدف الأراضي المطورة لمالك واحد أو أكثر بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، أو مجموع الأراضي المطورة لمالك واحـد بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر فـي مخطط واحد معتمد ضمن النطاق العمراني المحدد.
وبين النظام النطاق المستهدف بالمرحلة الثانية، داعيا الراغبين في الاطلاع عليه إلى الدخول على موقعه الإلكتروني.
يذكر أن النظام أوضح في وقت سابق معايير تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء بالمرحلة الثانية بالرياض، لافتا إلى أن مهلة تسجيل هذه الأراضي ستنتهي بعد غد (الأربعاء).
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