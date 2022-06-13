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أمانة عسير تبدأ تشغيل المختبر الهندسي لضبط الجودة ورفع كفاءة المشاريع
بدأت أمانة منطقة عسير بتشغيل المختبر الهندسي بمدينة أبها، و ذلك بهدف عمل كافة أنواع الاختبارات للتربة والأسفلت والخرسانة ، لضمان...
مركز التدريب العدلي يحتفي بـ533 خريجا وخريجة
بحضور وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة والفضيلة، احتفى مركز التدريب العدلي اليوم...
استكمال المرحلة الأولى من مشروع استبدال مصابيح الإنارة بمصابيح LED
استكملت كلٌ من الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، المرحلة الأولى من مشروع استبدال مصابيح...
التدريب التقني والمهني يحوّل 8 أفرع لكليات تقنية مستقلة
اعتمدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحويل 8 أفرع من فروع الكليات إلى كليات تقنية مستقلة، لتنضم إلى مجموعة الكليات التقنية...
التدريب التقني تعلن موعد القبول والتسجيل لعام 1444هـ
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فتح باب القبول الإلكتروني للراغبين في التقديم على برامج الكليات التقنية وفروعها...
انخفاض في درجات الحرارة على 3 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من...
التعليم تتجاهل جامعات أهلية تمسكت بنظام الفصلين
في وقت تعاملت وزارة التعليم مع البيانات الصادرة عن عدد من الجامعات الأهلية بخصوص تمسكها بنظام الفصلين، بشبه تجاهل وبدون دعم...
كانت هذه تفاصيل خبر إحباط تهريب 66.4 كيلو جرامًا من الحشيش بنجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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