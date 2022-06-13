أمانة عسير تبدأ تشغيل المختبر الهندسي لضبط الجودة ورفع كفاءة المشاريع بدأت أمانة منطقة عسير بتشغيل المختبر الهندسي بمدينة أبها، و ذلك بهدف عمل كافة أنواع الاختبارات للتربة والأسفلت والخرسانة ، لضمان... أبها دوت الخليج أبها دوت الخليج 14 ذو القعدة 1443 هـ 14 ذو القعدة 1443 هـ

مركز التدريب العدلي يحتفي بـ533 خريجا وخريجة بحضور وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة والفضيلة، احتفى مركز التدريب العدلي اليوم... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 14 ذو القعدة 1443 هـ 14 ذو القعدة 1443 هـ

استكمال المرحلة الأولى من مشروع استبدال مصابيح الإنارة بمصابيح LED استكملت كلٌ من الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، المرحلة الأولى من مشروع استبدال مصابيح... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 14 ذو القعدة 1443 هـ 14 ذو القعدة 1443 هـ

التدريب التقني والمهني يحوّل 8 أفرع لكليات تقنية مستقلة اعتمدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحويل 8 أفرع من فروع الكليات إلى كليات تقنية مستقلة، لتنضم إلى مجموعة الكليات التقنية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 14 ذو القعدة 1443 هـ 14 ذو القعدة 1443 هـ

التدريب التقني تعلن موعد القبول والتسجيل لعام 1444هـ أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فتح باب القبول الإلكتروني للراغبين في التقديم على برامج الكليات التقنية وفروعها... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 14 ذو القعدة 1443 هـ 14 ذو القعدة 1443 هـ

انخفاض في درجات الحرارة على 3 مناطق توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 14 ذو القعدة 1443 هـ 14 ذو القعدة 1443 هـ

التعليم تتجاهل جامعات أهلية تمسكت بنظام الفصلين في وقت تعاملت وزارة التعليم مع البيانات الصادرة عن عدد من الجامعات الأهلية بخصوص تمسكها بنظام الفصلين، بشبه تجاهل وبدون دعم... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 14 ذو القعدة 1443 هـ 14 ذو القعدة 1443 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر إحباط تهريب 66.4 كيلو جرامًا من الحشيش بنجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.