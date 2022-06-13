مركز التدريب العدلي يحتفي بـ533 خريجا وخريجة

وبهذه المناسبة، قال مدير عام مركز التدريب العدلي الدكتور فارس القرني: إن مركز التدريب العدلي يفخر بدوره في تطوير المنظومة القانونية ورفع كفاءة الممارسين العدليين، من خلال تخطيط وتنفيذ برامج نوعية متطورة، وتمكين الشركاء عبر إطار معرفي ومعايير حاكمة وضابطة للوصول إلى منتج عدلي فائق الموثوقية.
وأكد الدكتور فارس القرني أن المركز يسعى إلى أن يصبح مرجعاً فنياً رائداً في التأهيل والتدريب العدلي، ليساهم بشكل فعال في بناء المنظومة العدلية والارتقاء بها، والارتقاء بجودة الممارسات التدريبية والتأهيلية وتعزيز موثوقيتها، إضافة إلى دوره في رفع مستوى كفاءة العمليات المؤسسية.
وأوضح القرني أن المركز حقق العديد من المنجزات من خلال تصميم برامج التأهيل والتدريب النوعية وفق أفضل الممارسات الدولية، وإصدار العديد من المنتجات العدلية مثل أدوات القراءة القانونية للنص النظامي، وأدوات وأنشطة التمهير القانوني، وحقيبة مهارات البناء القانوني ودليل إدارة عمليات التدريب وغيرها من المنتجات التي يجري العمل عليها حاليًا.
يذكر أن مركز التدريب العدلي أحد مبادرات وزارة العدل للتدريب والتأهيل في عدة مجالات تدريبية عدلية وقانونية، وفق معايير حاكمة لإعداد برامج تأهيلية متخصصة، وتقديم برامج نمو مهني مستمر، وتحديد الاحتياجات التدريبية للفئات المستهدفة، وتنويع أدوات ووسائل التدريب الرقمية والتطوير المهني، كما يعمل المركز على دعم الدراسات التطويرية في مجال تأهيل الكوادر العدلية والقانونية.
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