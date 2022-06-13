اخبار دوليه – رئيس الأركان الإسرائيلي يحذر لبنان واللبنانيين من «قصف مدمر ومؤلم»: «القصف سوف يكون بشكل لم يسبق له مثيل من قبل»

محمد بن مسعود - الدمام - في‭ ‬إنذار‭ ‬مباشر‭ ‬لوقوع‭ ‬حرب‭ ‬وشيكة،‭ ‬كشف‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬أفيف‭ ‬كوخافي،‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬سيضربها‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬وصفها‭ ‬بـ«الحرب‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬كوخافي‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الوطني‭ ‬للجبهة‭ ‬الداخلية‭ ‬بتصريحات‭ ‬نقلها‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الحيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬للغعلام‭ ‬العربي،‭ ‬أفيخاي‭ ‬أدرعي‭: ‬‮«‬‭ ‬يتعامل‭ ‬جيش‭ ‬الدفاع‭ ‬مع‭ ‬ست‭ ‬جبهات‭ ‬قتال‭ ‬في‭ ‬ستة‭ ‬أبعاد‭ ‬وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬التهديدات‭ ‬المتنوعة‭ ‬ولكن‭ ‬أخطرها‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬تهديد‭ ‬نووي‭ ‬محتمل‭ ‬بالدائرة‭ ‬الثالثة‭ ‬وتهديد‭ ‬الصواريخ‭ ‬والقذائف‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الجبهات‭ ‬والأبعاد‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬العدو‭ ‬بتطويرها‮»‬،‭ ‬حسب‭ ‬قوله‭.‬

وأضاف‭ ‬رئيس‭ ‬الأركان‭ ‬الإسرائيلي‭: ‬‮«‬‭ ‬كل‭ ‬هدف‭ ‬مرتبط‭ ‬بالصواريخ‭ ‬والقذائف‭ ‬الصاروخية‭ ‬سيتم‭ ‬استهدافه‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬المقبلة‭. ‬بيت‭ ‬تتواجد‭ ‬في‭ ‬داخله‭ ‬قذيفة‭ ‬أو‭ ‬يقع‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬قذيفة‭ ‬أو‭ ‬ناشط‭ ‬يتعامل‭ ‬مع‭ ‬قذيفة‭ ‬صاروخية‭ ‬أو‭ ‬مقر‭ ‬قيادة‭ ‬تتعامل‭ ‬مع‭ ‬قذيفة‭ ‬أو‭ ‬كهرباء‭ ‬مرتبط‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬القذائف‭ ‬الصاروخية‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الشبكة‭ ‬سيتم‭ ‬ضربها‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الحرب‮»‬،‭ ‬حسب‭ ‬تعبيره‭.‬

وتابع‭ ‬كوخافي‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬‭ ‬لقد‭ ‬قمنا‭ ‬ببلورة‭ ‬الاف‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬تدميرها‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬الصواريخ‭ ‬والقذائف‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها‭ ‬العدو‭. ‬كل‭ ‬الأهداف‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬خطة‭ ‬هجوم‭ ‬لاستهداف‭ ‬مقرات‭ ‬القيادة‭ ‬والقذائف‭ ‬الصاروخية‭ ‬والراجمات‭ ‬ومزيد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأهداف‭. ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬سيتم‭ ‬ضربه‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬لبنان‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬المسؤول‭ ‬العسكري‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬‭ ‬مبادئنا‭ ‬تهدف‭ ‬لحماية‭ ‬مواطنينا‭. ‬هذا‭ ‬دورنا‭ ‬ومهمتنا‭ ‬كجيش‭ ‬الدفاع‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬من‭ ‬اختار‭ ‬التمركز‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المأهولة‭ ‬هو‭ ‬العدو‭. ‬من‭ ‬اختار‭ ‬التمركز‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬هو‭ ‬العدو‭. ‬من‭ ‬يستخدم‭ ‬السكان‭ ‬دروعًا‭ ‬هو‭ ‬العدو‭. ‬يخطئ‭ ‬العدو‭ ‬ان‭ ‬ظن‭ ‬بان‭ ‬قيامه‭ ‬بذلك‭ ‬سيمنعنا‭ ‬من‭ ‬استهدافها‮»‬،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬قوله‭.‬

وتابع‭ ‬كوخافي‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬سنرصد‭ ‬فيه‭ ‬راجمة‭ ‬صواريخ‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬استهداف‭ ‬مواطنينا‭ ‬سوف‭ ‬نقوم‭ ‬بتدميرها‭. ‬سنطبق‭ ‬قيم‭ ‬جيش‭ ‬الدفاع‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي‮»‬‭.‬

ووجه‭ ‬المسؤول‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬رسالة‭ ‬للبنانيين‭ ‬قال‭ ‬فيها‭: ‬‮«‬سنوجه‭ ‬ضربات‭ ‬كبيرة‭ ‬جدا‭ ‬بالحرب‭ ‬ولكننا‭ ‬سنقوم‭ ‬بانذار‭ ‬السكان‭ ‬وسنسمح‭ ‬لهم‭ ‬بمغادرة‭ ‬المناطق‭.‬أقول‭ ‬لسكان‭ ‬لبنان‭:‬أنصحكم‭ ‬بالمغادرة‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الحرب‭ ‬بل‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬التوتر‭ ‬وقبل‭ ‬اطلاق‭ ‬الرصاصة‭ ‬الأولى‭.‬أنصحكم‭ ‬بمغادرة‭ ‬تلك‭ ‬المناطق‭ ‬لان‭ ‬قوة‭ ‬الهجوم‭ ‬ستكون‭ ‬بشكل‭ ‬لم‭ ‬تشهده‭ ‬من‭ ‬قبل‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬كوخافي‭: ‬‮«‬‭ ‬راجمة‭ ‬صواريخ‭ ‬داخل‭ ‬منزل‭ ‬تعتبر‭ ‬هدفًا‭ ‬عسكريًا‭. ‬مستودع‭ ‬صواريخ‭ ‬داخل‭ ‬منزل‭ ‬يعتبر‭ ‬هدفًا‭ ‬عسكريًا‭. ‬مخزن‭ ‬صواريخ‭ ‬في‭ ‬سرداب‭ ‬مبنى‭ ‬يعتبر‭ ‬هدفًا‭ ‬عسكريًا‭. ‬مقر‭ ‬قيادة‭ ‬داخل‭ ‬مبنى‭ ‬متعدد‭ ‬الطوابق‭ ‬يعتبر‭ ‬هدفًا‭ ‬عسكريًا‭. ‬وأيضًا‭ ‬أهداف‭ ‬ثنائية‭ ‬الاستخدام‭ ‬تخدم‭ ‬قتال‭ ‬العدو‭ ‬تعتبر‭ ‬أهدافًا‭ ‬عسكرية‮»‬،‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬قوله‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬منسوب‭ ‬التوتر‭ ‬قد‭ ‬ارتفع‭ ‬مؤخرا‭ ‬بعد‭ ‬دخول‭ ‬سفينة‭ ‬استخراج‭ ‬النفط‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬إلى‭ ‬المياه‭ ‬الإقليمية‭ ‬التي‭ ‬تقول‭ ‬حكومة‭ ‬لبنان‭ ‬إنها‭ ‬متنازع‭ ‬عليها‭ ‬بين‭ ‬بيروت‭ ‬وإسرائيل‭.‬