المنحنى يرتفع كثيرًا.. “الصحة” تسجل 1188 إصابة بكورونا وشفاء 923 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1188 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19″، فيما رصدت تعافي 923 حالة.
وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة 778,983 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا 760,490 حالة، وتم تسجيل حالتي وفاة، حيث وصل إجمالي حالات الوفيات إلى 9.175 حالة.
ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
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