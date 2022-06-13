محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية
احتفى مركز التأهيل الشامل بالدمام أمس، بتخريج الدفعة الـ 45 لمتدربي قسم التأهيل المهني للعام 1443هـ، والبالغ عددهم 63 خريجًا، بحضور مدير عام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبد الرحمن المقبل.
وتضمنت فعاليات الاحتفاء مسيرة الخريجين، ومعرضًا مصاحبًا يستعرض جهود الخريجين في مشاريعهم وتجاربهم العملية، وتكريم المتدربين الخريجين.
ونوه المقبل بأولويات برامج الوزارة المرتبطة بالتحول الوطني، وتأهيل وتمكين المستفيدين، وفي مقدمتهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وتدريبهم بما يتناسب مع إمكاناتهم من خلال البرامج التدريبية والتأهيلية المتنوعة، والمتوافقة مع قدراتهم، لحصولهم على فرص عمل تتوافق مع نوع وشدة إعاقتهم، لضمان استقلاليتهم وتحقيق اندماجهم اجتماعيًا.
يذكر أن التخصصات المهنية للخريجين، شملت الحاسب الآلي، والاتصالات الإدارية، والكهرباء العامة، والنجارة العامة، والتمديدات الصحية، والزراعة، والتدريب بالمجتمع الخارجي.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر مركز التأهيل الشامل بالدمام يحتفي بتخريج الدفعة الـ 45 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.