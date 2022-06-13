محمد بن مسعود - الدمام - المناطق المدينة المنورة
أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي عن رفع السعة السريرية لطوارئ مستشفى ينبع العام إلى 26 سريرًا مجهّزة بأحدث التقنيات الطبية، حيثُ جرى إضافة 6 أسرّة جديدة ليصل الإجمالي إلى 26 سريرًا.
وأوضح التجمع أن القسم يضم طواقم طبية متخصصة وإدارية وفنية مساندة، ويحتوي على الاستقبال وفرز الحالات والكشف السريع والعناية الفائقة والعزل التنفسي والصيدلية والمناطق المخصصة لاستقبال الحالات الصفراء والخضراء والحمراء وأشعة ومختبر وغيرها.
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