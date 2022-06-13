أكثر من 22 ألف مستفيد من مستشفيات صحة الباحة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الباحة
قدمت صحة الباحة خدماتها من خلال أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفياتها لـ 22898 مستفيدًا، خلال الأسبوع الماضي، وبلغ عدد المستفيدين من أقسام الطوارئ 11757.
كما قدمت العيادات الخارجية خدماتها لـ 10148 مستفيدً,ا وبلغ عدد المنومين 1613, وأُجريت 259 عملية جراحية خلال الفترة نفسها.
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