شكرا لقرائتكم خبر عن أمين التعاون الإسلامي والمبعوث الألماني يبحثان تعزيز التعاون الثنائي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه في مكتبه أمس، المبعوث الخاص لجمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المنظمة الدكتور إلتج أدرهولد.

ورحب الأمين العام للمنظمة بالاهتمام المستمر الذي توليه ألمانيا لنشاطات منظمة التعاون الإسلامي.

من جانبه أكد المبعوث الخاص على أهمية الدور الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي على الصعيد الدولي. واستعرض الجانبان مجالات التعاون القائم، وتعزيز الحوار والتعاون الثنائي حول المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.