اخبار الخليج – وكيل وزارة الصحة يلتقي بالكاتب الصحفي جمال الياقوت ويتسلم نسخة من كتابه «جمال الكلمة جمال»

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد خليفة المانع، الكاتب الصحفي جمال بن محمد الياقوت، عضو هيئة الصحفيين السعوديين عضو الإتحاد الدولي للصحفيين وعضو الإتحاد العام للصحفيين العرب، والذي أهدى لسعادته نسخة من كتابه (جمال الكلمة جمال( والذي يحتوي على كلمات وصور مؤثرة وتوثيق صور أخرى للمؤلف مع عدد من القادة وكبار الشخصيات.
وخلال اللقاء، أشاد سعادة وكيل وزارة الصحة بالعطاء الإعلامي وبالجهود المثمرة التي يبذلها الكاتب الصحفي جمال الياقوت في الصدى الإعلامي لمسار العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين (مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية) وإسهاماته في خدمة المجتمع، مثمناً في ذلك جهوده الصحفية.
وفي ختام اللقاء أعرب سعادة وكيل وزارة الصحة عن تمنياته للكاتب جمال الياقوت بدوام التوفيق والنجاح في مواصلة مسيرته الإعلامية والصحفية.
من جهته، أعرب الكاتب الصحفي جمال الياقوت عن خالص شكره وتقديره لسعادة وكيل وزارة الصحة الدكتور وليد المانع على دعمه وتشجيعه للجهود الإعلامية والصحفية.
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