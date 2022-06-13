اخبار الخليج – وكيل وزارة الصحة يلتقي بالكاتب الصحفي جمال الياقوت ويتسلم نسخة من كتابه «جمال الكلمة جمال»

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل‭ ‬سعادة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الدكتور‭ ‬وليد‭ ‬خليفة‭ ‬المانع،‭ ‬الكاتب‭ ‬الصحفي‭ ‬جمال‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬الياقوت،‭ ‬عضو‭ ‬هيئة‭ ‬الصحفيين‭ ‬السعوديين‭ ‬عضو‭ ‬الإتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للصحفيين‭ ‬وعضو‭ ‬الإتحاد‭ ‬العام‭ ‬للصحفيين‭ ‬العرب،‭ ‬والذي‭ ‬أهدى‭ ‬لسعادته‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬كتابه‭ (‬جمال‭ ‬الكلمة‭ ‬جمال‭( ‬والذي‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬كلمات‭ ‬وصور‭ ‬مؤثرة‭ ‬وتوثيق‭ ‬صور‭ ‬أخرى‭ ‬للمؤلف‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القادة‭ ‬وكبار‭ ‬الشخصيات‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أشاد‭ ‬سعادة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بالعطاء‭ ‬الإعلامي‭ ‬وبالجهود‭ ‬المثمرة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬الكاتب‭ ‬الصحفي‭ ‬جمال‭ ‬الياقوت‭ ‬في‭ ‬الصدى‭ ‬الإعلامي‭ ‬لمسار‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ (‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭) ‬وإسهاماته‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع،‭ ‬مثمناً‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬جهوده‭ ‬الصحفية‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬اللقاء‭ ‬أعرب‭ ‬سعادة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬عن‭ ‬تمنياته‭ ‬للكاتب‭ ‬جمال‭ ‬الياقوت‭ ‬بدوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬مسيرته‭ ‬الإعلامية‭ ‬والصحفية‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعرب‭ ‬الكاتب‭ ‬الصحفي‭ ‬جمال‭ ‬الياقوت‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لسعادة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الدكتور‭ ‬وليد‭ ‬المانع‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬وتشجيعه‭ ‬للجهود‭ ‬الإعلامية‭ ‬والصحفية‭.‬