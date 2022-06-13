بـ46 مئوية.. «مكة» تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – إدارة تعزيز الصحة تُنظم ورشة حول مكافحة التبغ بالتنسيق والتعاون مع المحافظة الشمالية ومجموعة مكافحة التبغ وجمعية عالي الخيرية

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