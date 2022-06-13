عاجل.. تصادم قطارين فى إسبانيا.. والكشف عن أعداد المصابين

محمد بن مسعود - الدمام - أصيب نحو 30 راكبًا، من بينهم اثنان بجروح خطيرة، في حادث تصادم بين قطارين في مقاطعة تاراجونا الإسبانية وفق ما نقلت وكالة “يورو ويكلي نيوز”.

وأدى تصادم بين قطارين إلى إصابة 14 شخصًا بجروح مختلفة، قيل إن اثنين منهم بحالة خطرة، بحسب ما أوردته شركة السكك الحديدية “أديف”.

وأرجعت وكالة الأنباء الإسبانية “EFE” ، الحادث إلى أن قاطرة شحن تجاوزت إشارة مرور “توقف” في محطة “Vila-seca” بمقاطعة تاراجونا واصطدمت بقطار إقليمي، حيث حشد نظام الطوارئ الطبية (SEM) خمس وحدات إلى موقع الحادث، عالجوا حوالي عشرين راكبًا في مكان الحادث، من بينهم 14 أصيبوا بجروح طفيفة بينما نقل أربعة آخرون إلى مستشفى سانتا تيكلا في تاراجونا.

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وأوضحت “أديف” في البداية، أن سبب الاصطدام المباشر عطل في المكابح، لكنها حددت لاحقًا أن هذا الاحتمال “هو فرضية أخرى لأسباب الحادث.

وقال مصدر في “أديف” لـ”EFE”: “من غير المعروف لماذا تخطت القاطرة إشارة المرور، وهذا ما يحتاج الآن إلى التحقيق”.