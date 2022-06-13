اخبار الخليج – الخالديه الشبابيه تعلن عن الملتقى الخامس

محمد بن مسعود - الدمام - صرحت السيدة امينة شاكر نائب رئيس جمعية الخالدية الشبابية رئيسة ملتقى الخالدية التدريبي الخامس بالتعاون مع شركة حلول الجودة للاستشارات عن بدء الاعلان للتسجيل في نسخته الرابعة والذي يحتوي على عدد من المحاضرات المهمة وخاصة للخريجين من الثانوية العامة والجامعات بحيث تكون لهم فرصة كبيرة لاخذ التجارب والمعلومات للانطلاق في حياتهم بعد التخرج ومواجهة الصعوبات والعقبات وخاصة على مستوى شح التوظيف بسبب الاوضاع التي تمر بها دول العالم .
وكما سوف يتخلل الملتقى على ورشة المهن المستقبلية والمساهمة الشبابية فيها بتقديم الدكتور جاسم حاجي رئيس مجموعة الذكاء الاصطناعي بالاضافة الى المحاضرة الثانية للدور الوطني للمؤسسات الوطنية في تمكين الشباب حيث انها فرصة للمنظمات الاهلية الشبابية و المجتمعية للاستفادة ومنها الجمعيات حديثة التأسيس للاستاذ محسن الغريري ، كما يتخلل الملتقى محاضرة للاستاذة نور احمد الزعبي بعنوان وسائل التواصل الاجتماعي واثرها على الشباب حيث تكون ايضا فرصة للشباب المهتمين في الوسائل التواصل الاجتماعي في استخدامها بالطريقة الصحيحة وعلى النحو الايجابي ، بالاضافة الى المحاضرة بعنوان الشباب وريادة الاعمال للاستاذة اميمة السيد حيث تختص هذه المحاضرة للشباب المقبلين على الانطلاق في مجال ريادة الاعمال لاخذ التجارب والخبرات العملية من خلال هذه المحاضرات ..
ولقد اكدت شاكر انه على شباب مملكة البحرين بجميع فئاتها بالمشاركة في الملتقى التدريبي للاستفادة منه وخاصة في العطلة الصيفية التي تواجه فراغ كبير للشباب و الاستعداد للمرحلة ما بعد التخرج والمبادرة في العمل للبحث عن مثل هذه المحاضرات و ورش العمل .
وفي النهاية اكدت شاكر انه شباب مملكة البحرين يحضون بدعم من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى ومتابعة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد رئي مجلس الوزراء الذين طالما دعموا الشباب في جميع فئاتهم و مراحلهم وذلك لصعود المملكة الى مصاف الدول المتقدمة بازدهار شبابها .
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