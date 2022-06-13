اخبار الخليج – الخالديه الشبابيه تعلن عن الملتقى الخامس

محمد بن مسعود - الدمام - صرحت‭ ‬السيدة‭ ‬امينة‭ ‬شاكر‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬الخالدية‭ ‬الشبابية‭ ‬رئيسة‭ ‬ملتقى‭ ‬الخالدية‭ ‬التدريبي‭ ‬الخامس‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬حلول‭ ‬الجودة‭ ‬للاستشارات‭ ‬عن‭ ‬بدء‭ ‬الاعلان‭ ‬للتسجيل‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الرابعة‭ ‬والذي‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحاضرات‭ ‬المهمة‭ ‬وخاصة‭ ‬للخريجين‭ ‬من‭ ‬الثانوية‭ ‬العامة‭ ‬والجامعات‭ ‬بحيث‭ ‬تكون‭ ‬لهم‭ ‬فرصة‭ ‬كبيرة‭ ‬لاخذ‭ ‬التجارب‭ ‬والمعلومات‭ ‬للانطلاق‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬بعد‭ ‬التخرج‭ ‬ومواجهة‭ ‬الصعوبات‭ ‬والعقبات‭ ‬وخاصة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬شح‭ ‬التوظيف‭ ‬بسبب‭ ‬الاوضاع‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ .‬

وكما‭ ‬سوف‭ ‬يتخلل‭ ‬الملتقى‭ ‬على‭ ‬ورشة‭ ‬المهن‭ ‬المستقبلية‭ ‬والمساهمة‭ ‬الشبابية‭ ‬فيها‭ ‬بتقديم‭ ‬الدكتور‭ ‬جاسم‭ ‬حاجي‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬المحاضرة‭ ‬الثانية‭ ‬للدور‭ ‬الوطني‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬حيث‭ ‬انها‭ ‬فرصة‭ ‬للمنظمات‭ ‬الاهلية‭ ‬الشبابية‭ ‬و‭ ‬المجتمعية‭ ‬للاستفادة‭ ‬ومنها‭ ‬الجمعيات‭ ‬حديثة‭ ‬التأسيس‭ ‬للاستاذ‭ ‬محسن‭ ‬الغريري‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬يتخلل‭ ‬الملتقى‭ ‬محاضرة‭ ‬للاستاذة‭ ‬نور‭ ‬احمد‭ ‬الزعبي‭ ‬بعنوان‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬واثرها‭ ‬على‭ ‬الشباب‭ ‬حيث‭ ‬تكون‭ ‬ايضا‭ ‬فرصة‭ ‬للشباب‭ ‬المهتمين‭ ‬في‭ ‬الوسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬استخدامها‭ ‬بالطريقة‭ ‬الصحيحة‭ ‬وعلى‭ ‬النحو‭ ‬الايجابي‭ ‬،‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬المحاضرة‭ ‬بعنوان‭ ‬الشباب‭ ‬وريادة‭ ‬الاعمال‭ ‬للاستاذة‭ ‬اميمة‭ ‬السيد‭ ‬حيث‭ ‬تختص‭ ‬هذه‭ ‬المحاضرة‭ ‬للشباب‭ ‬المقبلين‭ ‬على‭ ‬الانطلاق‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ريادة‭ ‬الاعمال‭ ‬لاخذ‭ ‬التجارب‭ ‬والخبرات‭ ‬العملية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المحاضرات‭ ..‬

ولقد‭ ‬اكدت‭ ‬شاكر‭ ‬انه‭ ‬على‭ ‬شباب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بجميع‭ ‬فئاتها‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬الملتقى‭ ‬التدريبي‭ ‬للاستفادة‭ ‬منه‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬العطلة‭ ‬الصيفية‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬فراغ‭ ‬كبير‭ ‬للشباب‭ ‬و‭ ‬الاستعداد‭ ‬للمرحلة‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬التخرج‭ ‬والمبادرة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المحاضرات‭ ‬و‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ . ‬

وفي‭ ‬النهاية‭ ‬اكدت‭ ‬شاكر‭ ‬انه‭ ‬شباب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يحضون‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬ال‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المفدى‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الامير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬ال‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئي‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الذين‭ ‬طالما‭ ‬دعموا‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬فئاتهم‭ ‬و‭ ‬مراحلهم‭ ‬وذلك‭ ‬لصعود‭ ‬المملكة‭ ‬الى‭ ‬مصاف‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭ ‬بازدهار‭ ‬شبابها‭ .‬