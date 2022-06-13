اخبار الخليج – إدارة تعزيز الصحة تُنظم ورشة حول مكافحة التبغ بالتنسيق والتعاون مع المحافظة الشمالية ومجموعة مكافحة التبغ وجمعية عالي الخيرية

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت‭ ‬إدارة‭ ‬تعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬مكافحة‭ ‬التبغ‭ ‬بإدارة‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬وجمعية‭ ‬عالي‭ ‬الخيرية،‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬المدن‭ ‬الصحية‭ ‬واعتماد‭ ‬عالي‭ ‬مدينة‭ ‬صحية،‭ ‬ورشة‭ ‬مكافحة‭ ‬التبغ‭ ‬تزامنًا‭ ‬مع‭ ‬الاحتفال‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لمكافحة‭ ‬التدخين‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬‭ ‬كوكبنا‭ ‬وأبداننا‭ ‬في‭ ‬خطر‭ ‬فلنصنع‭ ‬التغيير‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬جمعية‭ ‬عالي‭ ‬الخيرية،‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬والمعنيين‭ ‬بمكافحة‭ ‬التدخين‭.‬

وقد‭ ‬هدفت‭ ‬الورشة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬جهود‭ ‬مكافحة‭ ‬التدخين‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬والوقاية‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬المزمنة،‭ ‬ورفع‭ ‬الوعي‭ ‬بأضرار‭ ‬استخدام‭ ‬التبغ‭ ‬وانواعه،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مهارة‭ ‬الإقناع‭ ‬والتأثير‭ ‬على‭ ‬المدخنين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الإقلاع‭ ‬عن‭ ‬التدخين،‭ ‬وتعزيز‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬التوعوية‭ ‬والنصح‭ ‬للإقلاع‭ ‬عن‭ ‬التدخين،‭ ‬وقدّم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أخصائي‭ ‬تعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬الأستاذة‭ ‬حوراء‭ ‬الشعلة،‭ ‬وأخصائي‭ ‬تعزيز‭ ‬الصحة‭ ‬الأستاذ‭ ‬علي‭ ‬العرادي‭ ‬محاضرات‭ ‬هادفة،‭ ‬تناول‭ ‬المحور‭ ‬الأول‭ ‬موضوع‭ ‬التدخين‭ ‬بين‭ ‬الواقع‭ ‬والمخاوف‭ ‬تم‭ ‬خلاله‭ ‬مناقشة‭ ‬مفاهيم‭ ‬متعلقة‭ ‬بالتدخين،‭ ‬وخطة‭ ‬للإقلاع‭ ‬عن‭ ‬التدخين،‭ ‬ودور‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬والمجتمع‭ ‬والآباء‭ ‬في‭ ‬الإقلاع‭ ‬عن‭ ‬التدخين،‭ ‬بينما‭ ‬تناول‭ ‬المحور‭ ‬الثاني‭ ‬موضوع‭ ‬التأثير‭ ‬والإقناع‭ ‬ومفاهيم‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬الاقناع‭ ‬وعوائق‭ ‬الاقناع‭.‬

هذا،‭ ‬وقد‭ ‬صاحب‭ ‬ورشة‭ ‬العمل‭ ‬معرضًا‭ ‬توعويًا‭ ‬حول‭ ‬مضار‭ ‬التدخين‭ ‬بتنظيم‭ ‬وإشراف‭ ‬مجموعة‭ ‬مكافحة‭ ‬التدخين‭ ‬بإدارة‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭.‬