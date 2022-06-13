اخبار الخليج – إدارة تعزيز الصحة تُنظم ورشة حول مكافحة التبغ بالتنسيق والتعاون مع المحافظة الشمالية ومجموعة مكافحة التبغ وجمعية عالي الخيرية

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة بالتنسيق والتعاون مع المحافظة الشمالية وكل من مجموعة مكافحة التبغ بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، وجمعية عالي الخيرية، ضمن برنامج المدن الصحية واعتماد عالي مدينة صحية، ورشة مكافحة التبغ تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التدخين تحت عنوان « كوكبنا وأبداننا في خطر فلنصنع التغيير»، وذلك في جمعية عالي الخيرية، بحضور عدد من المسؤولين والمعنيين بمكافحة التدخين.
وقد هدفت الورشة إلى تعزيز جهود مكافحة التدخين للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة، ورفع الوعي بأضرار استخدام التبغ وانواعه، وتعزيز مهارة الإقناع والتأثير على المدخنين من أجل الإقلاع عن التدخين، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للمشاركة في التوعوية والنصح للإقلاع عن التدخين، وقدّم كل من أخصائي تعزيز الصحة الأستاذة حوراء الشعلة، وأخصائي تعزيز الصحة الأستاذ علي العرادي محاضرات هادفة، تناول المحور الأول موضوع التدخين بين الواقع والمخاوف تم خلاله مناقشة مفاهيم متعلقة بالتدخين، وخطة للإقلاع عن التدخين، ودور وزارة الصحة والمجتمع والآباء في الإقلاع عن التدخين، بينما تناول المحور الثاني موضوع التأثير والإقناع ومفاهيم واستراتيجيات الاقناع وعوائق الاقناع.
هذا، وقد صاحب ورشة العمل معرضًا توعويًا حول مضار التدخين بتنظيم وإشراف مجموعة مكافحة التدخين بإدارة الصحة العامة.
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