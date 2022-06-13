اخبار الخليج – دروس المعلمة عفاف تحصد تفاعلاً كبيراً عبر اليوتيوب

محمد بن مسعود - الدمام - بادرت معلمة الرياضيات بمدرسة يثرب الإعدادية للبنات عفاف عبد الرسول بإنشاء قناة يوتيوب بعنوان «Yathreb›s Little Einsteins»، ضمنتها 26 درساً نموذجياً متنوعاً حتى الآن، إلى جانب الأنشطة التعزيزية المنفذة من قبل طالباتها، بما أسهم في استقطاب أكثر من 7 آلاف و400 مشاهدة في وقت قياسي.
ويأتي ذلك في سياق المبادرات النوعية للكوادر البحرينية الكفؤة بالمدارس الحكومية، تعزيزاً لجودة الخدمات التعليمية المقدمة، وخاصةً خلال الجائحة وما صاحبها من توجه لنظام التعلّم عن بعد.
وقالت المعلمة الحاصلة على شهادة «المعلم الخبير» من شركة مايكروسوفت العالمية إنها أنشأت هذه القناة انطلاقاً من مقولة «زكاة العلم نشره»، فكان هدفها هو رفع نسب الإنجاز الأكاديمي للطالبات، وتنمية مهاراتهن التكنولوجية، وتشجيعهن على التعلّم الذاتي، وتوظيف مهارات القرن 21 بأساليب مبتكرة في الدروس.
وأوضحت أنها قادت فريق «أينشتاين» الطلابي، الذي ساهم في إثراء القناة بالعديد من المحتويات الرقمية التي تتضمن شروحاً لأهم الدروس، والتي أسهمت في إعداد الطالبات للمشاركة في الاختبارات الدولية للرياضيات والعلوم «تيمز»، كما نفذت مسابقات تعليمية على مستوى مدارس المملكة، مثل «تحدي صغار أينشتاين»، و»نوابغ المستقبل».
وأشادت بدور مديرة المدرسة رجاء الدوسري، ومنسقة قسم الرياضيات نجيبة السيد في دعم هذا المشروع التعليمي.
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