اخبار الخليج – دروس المعلمة عفاف تحصد تفاعلاً كبيراً عبر اليوتيوب

محمد بن مسعود - الدمام - بادرت‭ ‬معلمة‭ ‬الرياضيات‭ ‬بمدرسة‭ ‬يثرب‭ ‬الإعدادية‭ ‬للبنات‭ ‬عفاف‭ ‬عبد‭ ‬الرسول‭ ‬بإنشاء‭ ‬قناة‭ ‬يوتيوب‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬Yathreb›s Little Einsteins‮»‬،‭ ‬ضمنتها‭ ‬26‭ ‬درساً‭ ‬نموذجياً‭ ‬متنوعاً‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الأنشطة‭ ‬التعزيزية‭ ‬المنفذة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬طالباتها،‭ ‬بما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬آلاف‭ ‬و400‭ ‬مشاهدة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قياسي‭.‬

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬المبادرات‭ ‬النوعية‭ ‬للكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬الكفؤة‭ ‬بالمدارس‭ ‬الحكومية،‭ ‬تعزيزاً‭ ‬لجودة‭ ‬الخدمات‭ ‬التعليمية‭ ‬المقدمة،‭ ‬وخاصةً‭ ‬خلال‭ ‬الجائحة‭ ‬وما‭ ‬صاحبها‭ ‬من‭ ‬توجه‭ ‬لنظام‭ ‬التعلّم‭ ‬عن‭ ‬بعد‭.‬

وقالت‭ ‬المعلمة‭ ‬الحاصلة‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬‮«‬المعلم‭ ‬الخبير‮»‬‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬العالمية‭ ‬إنها‭ ‬أنشأت‭ ‬هذه‭ ‬القناة‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬مقولة‭ ‬‮«‬زكاة‭ ‬العلم‭ ‬نشره‮»‬،‭ ‬فكان‭ ‬هدفها‭ ‬هو‭ ‬رفع‭ ‬نسب‭ ‬الإنجاز‭ ‬الأكاديمي‭ ‬للطالبات،‭ ‬وتنمية‭ ‬مهاراتهن‭ ‬التكنولوجية،‭ ‬وتشجيعهن‭ ‬على‭ ‬التعلّم‭ ‬الذاتي،‭ ‬وتوظيف‭ ‬مهارات‭ ‬القرن‭ ‬21‭ ‬بأساليب‭ ‬مبتكرة‭ ‬في‭ ‬الدروس‭.‬

وأوضحت‭ ‬أنها‭ ‬قادت‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬أينشتاين‮»‬‭ ‬الطلابي،‭ ‬الذي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬القناة‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬المحتويات‭ ‬الرقمية‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬شروحاً‭ ‬لأهم‭ ‬الدروس،‭ ‬والتي‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬الطالبات‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الاختبارات‭ ‬الدولية‭ ‬للرياضيات‭ ‬والعلوم‭ ‬‮«‬تيمز‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬نفذت‭ ‬مسابقات‭ ‬تعليمية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬مدارس‭ ‬المملكة،‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬تحدي‭ ‬صغار‭ ‬أينشتاين‮»‬،‭ ‬و»نوابغ‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

وأشادت‭ ‬بدور‭ ‬مديرة‭ ‬المدرسة‭ ‬رجاء‭ ‬الدوسري،‭ ‬ومنسقة‭ ‬قسم‭ ‬الرياضيات‭ ‬نجيبة‭ ‬السيد‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬التعليمي‭.‬