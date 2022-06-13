اخبار الخليج – رئيسة جامعة البحرين تبحث تطوير المناهج الرياضية ودوري الجامعات

محمد بن مسعود - الدمام - بحثت‭ ‬رئيسة‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬الدكتورة‭ ‬جواهر‭ ‬بنت‭ ‬شاهين‭ ‬المضحكي،‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬البحريني‭ ‬للمدارس‭ ‬والجامعات‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬صقر‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الرياضة،‭ ‬وتضمين‭ ‬مجالات‭ ‬حديثة‭ ‬في‭ ‬علوم‭ ‬الرياضة،‭ ‬أسوة‭ ‬بالجامعات‭ ‬العالمية‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬علوم‭ ‬وممارسات‭ ‬الرياضة‭ ‬الحديثة‭.‬

ودرس‭ ‬الطرفان،‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الموافق‭ (‬12‭ ‬يونيو‭ ‬2022م‭) ‬تطلعات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي،‭ ‬وذلك‭ ‬لإعداد‭ ‬رياضيين‭ ‬مؤهلين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬علوم‭ ‬الرياضة،‭ ‬وتكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬لزيادة‭ ‬انخراط‭ ‬طلبة‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الرياضية،‭ ‬والإعداد‭ ‬المسبق‭ ‬لمشاركة‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬الرياضية‭ ‬وفعاليات‭ ‬الدوري‭ ‬الرياضي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬السبل‭ ‬المختلفة‭ ‬لتطوير‭ ‬مناهج‭ ‬علوم‭ ‬الرياضة‭ ‬بتخصصاته‭ ‬المختلفة،‭ ‬وفق‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية،‭ ‬وحاجة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للتنوع‭ ‬في‭ ‬التخصصات‭ ‬والممارسات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمجال‭ ‬الرياضي،‭ ‬وتلبية‭ ‬حاجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

كما‭ ‬بحث‭ ‬الطرفان‭ ‬تطوير‭ ‬دوري‭ ‬الجامعات،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬ألعاب‭ ‬رياضية‭ ‬مختلفة،‭ ‬وتمديد‭ ‬فترة‭ ‬الدوري،‭ ‬وإمكانية‭ ‬تفعيل‭ ‬النشاط‭ ‬الرياضي،‭ ‬والإعداد‭ ‬للدوري‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الصيف‭.‬

‭ ‬

وحضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬كل‭: ‬من‭ ‬نائب‭ ‬الرئيسة‭ ‬لخدمات‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والشؤون‭ ‬الإدارية‭ ‬والمالية‭ ‬الدكتور‭ ‬أسامة‭ ‬عبدالله‭ ‬الجودر،‭ ‬ونائب‭ ‬الرئيسة‭ ‬للبرامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والدراسات‭ ‬العليا‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬رضا‭ ‬قادر،‭ ‬وعميدة‭ ‬شؤون‭ ‬الطلبة‭ ‬الدكتورة‭ ‬فاطمة‭ ‬محمد‭ ‬المالكي،‭ ‬وعميدة‭ ‬كلية‭ ‬العلوم‭ ‬الصحية‭ ‬والرياضية‭ ‬الدكتورة‭ ‬لينا‭ ‬محمد‭ ‬خنجي‭.‬