اخبار الخليج – رئيسة جامعة البحرين تبحث تطوير المناهج الرياضية ودوري الجامعات

محمد بن مسعود - الدمام - بحثت رئيسة جامعة البحرين الدكتورة جواهر بنت شاهين المضحكي، خلال اجتماع مع رئيس الاتحاد الرياضي البحريني للمدارس والجامعات الدكتور الشيخ صقر بن سلمان آل خليفة، تطوير قطاع الرياضة، وتضمين مجالات حديثة في علوم الرياضة، أسوة بالجامعات العالمية المختصة في علوم وممارسات الرياضة الحديثة.
ودرس الطرفان، في اجتماع يوم الأحد الموافق (12 يونيو 2022م) تطلعات مملكة البحرين في المجال الرياضي، وذلك لإعداد رياضيين مؤهلين في مجالات مختلفة من علوم الرياضة، وتكثيف الجهود لزيادة انخراط طلبة جامعة البحرين في المجالات الرياضية، والإعداد المسبق لمشاركة الطلبة في المسابقات الرياضية وفعاليات الدوري الرياضي، بالإضافة إلى السبل المختلفة لتطوير مناهج علوم الرياضة بتخصصاته المختلفة، وفق المعايير العالمية، وحاجة مملكة البحرين للتنوع في التخصصات والممارسات المتعلقة بالمجال الرياضي، وتلبية حاجات سوق العمل في هذا المجال.
كما بحث الطرفان تطوير دوري الجامعات، من خلال التركيز على إعداد الطلبة في ألعاب رياضية مختلفة، وتمديد فترة الدوري، وإمكانية تفعيل النشاط الرياضي، والإعداد للدوري في فترة الصيف.
وحضر الاجتماع من جامعة البحرين كل: من نائب الرئيسة لخدمات تقنية المعلومات والشؤون الإدارية والمالية الدكتور أسامة عبدالله الجودر، ونائب الرئيسة للبرامج الأكاديمية والدراسات العليا الدكتور محمد رضا قادر، وعميدة شؤون الطلبة الدكتورة فاطمة محمد المالكي، وعميدة كلية العلوم الصحية والرياضية الدكتورة لينا محمد خنجي.
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