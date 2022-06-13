محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات نصحت إدارة المرور ، بضرورة التأكد من إطفاء محرك المركبة وإغلاقها جيدًا عند النزول منها. وأضاف “المرور” في تغريدة على حسابه بتويتر، أن ترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها؛ يُعد مخالفة مرورية

كانت هذه تفاصيل خبر “المرور”: ترْك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل بعد مغادرتها يعتبر مخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.