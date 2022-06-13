مقتل شابة سورية في جريمة غامضة في محافظة حماة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

كشفت وزارة الداخلية السورية عن جريمة قتل مروعة راحت ضحيتها شابة عمرها 19 عاماً، حيث عثر على جثمانها في الأراضي المجاورة لمنطقة السلمية – قرية تل خزنة التابعة لمحافظة حماة وبها آثار ضرب بحجر على الرأس.

في التفاصيل التي أوردتها الوزارة على صفحتها في فيسبوك، أخبر مركز الشرطة الخارجي بالسلمية بوجود جثة في الأراضي المجاورة لمنطقة السلمية – قرية تل خزنة على الفور توجهت دورية من المركز المذكور وشوهدت الجثـة ممددة على الأرض وبتحري موقع الجريمة عثر ضمن ملابس الضحية على هويتها وتبين أنها تدعى (بشرى) عمرها 19 سنة، وبالكشف الأولي على الجثة تبين تعرضها لعدة ضربات بالرأس بواسطة حجر، تم نقل الجثة إلى مشفى السلمية الوطني واتخاذ الإجراءات اللازمة بالحادثة، وما زالت التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الحادثة.