ظهور 13 ذئبًا فوق حافات جبل طويق بالحريق (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد تجمع قطيع من الذئاب بلغ عددهم 13 ذئبًا، فوق حافات جبل طويق في محافظة الحريق، شمال منطقة الرياض.

وتداول الفيديو خبير المناخ، الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وهو ما أثار الجدل بين المغردين.

وبينما أبدى البعض تخوفهم من مهاجمة هذه الذئاب للماشية والأغنام، اعتبر آخرون أنها ثروة يجب المحافظة عليها من أجل معادلة الطبيعة