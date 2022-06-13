محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يرصد تجمع قطيع من الذئاب بلغ عددهم 13 ذئبًا، فوق حافات جبل طويق في محافظة الحريق، شمال منطقة الرياض.
وتداول الفيديو خبير المناخ، الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وهو ما أثار الجدل بين المغردين.
وبينما أبدى البعض تخوفهم من مهاجمة هذه الذئاب للماشية والأغنام، اعتبر آخرون أنها ثروة يجب المحافظة عليها من أجل معادلة الطبيعة
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر ظهور 13 ذئبًا فوق حافات جبل طويق بالحريق (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.