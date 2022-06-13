طالب بالطب يشارك في نشر 8 أبحاث علمية بينها الإنعاش الرئوي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
تمكن محمد عمر سالم شامي طالب بالسنة السادسة بكلية الطب بجامعة جازان بالمشاركة في نشر 8 أوراق علمية تتناول مسائل طبية معاصرة تستحق البحث العلمي الدقيق، وكانت واحدة من تلك الأوراق البحثية كباحث رئيس في مختلف المجلات العلمية الطبية المحكمة.
وأوضح شامي أن أبحاثه تنوعت بين مختلف المواضيع الطبية، التي تمس واقع المنطقة كالاحتراق الوظيفي وزيادة الوزن وآثاره النفسية المختلفة ومدى الوعي بالأساسيات الطبية كالإنعاش القلبي الرئوي لدى أفراد المجتمع.
-وأشار إلى أن هذه الأبحاث تم إنجازها علميًا تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالكلية وبالتعاون مع بعض الجهات الحكومية المختلفة كالشؤون الصحية وإدارات التعليم بالمنطقة وتوجت هذه الأبحاث بالنشر في كبريات مجالات النشر الطبي كمجلة Frontier in Psychology.
وثمن «شامي» على الدعم الكبير الذي يتلقاه من رئيس جامعة جازان وكذلك كلية الطب ممثلة بعميدها د. أنور مكين ووكالة الكلية للبحث والتطوير ووحدة البحث العلمي والمنهج الرصين الذي تلقاه إبان دراسته فقد كان لذلك دور كبير في صقل مهاراته البحثية وحرصه على إنجاز أبحاث طبية بشكل علمى دقيق.
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