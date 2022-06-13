أكثر من 8 آلاف منشأة تودّع سوق المقاولات.. و96 ألف موظف يغادرون السوق

محمد بن مسعود - الدمام - كشف رصد أجرته «عكاظ» بناء على تقارير حكومية مغادرة أكثر من 8 آلاف منشأة سوق المقاولات خلال العام الماضي 2021، إذ تقلّص عدد المنشآت إلى 167.1 ألف منشأة بنهاية العام الماضي، بعد أن كان عددها في عام 2020 نحو 175.5 ألف منشأة، بخروج نحو 8391 منشأة من السوق، تعادل نسبتها 4.78% من إجمالي منشآت المقاولات.

ووفقاً للرصد، تزامن مع مغادرة المنشآت لسوق العمل انخفاض عدد العاملين في قطاع المقاولات بنسبة 3.37%، ليبلغ عدد العاملين بنهاية العام الماضي في سوق المقاولات نحو 2.74 مليون عامل وعاملة، بعد أن كان عددهم في عام 2020 نحو 2.84 مليون عامل، بخروج نحو 95638 عاملاً وعاملة.

وتصدرت أنشطة تشييد المباني العدد الأكبر للمنشآت والعمال في قطاع المقاولات، حيث يضم 91.23 ألف منشأة تمثل ما نسبته 55% من إجمالي المنشآت العاملة في القطاع بنحو 1.67 مليون عامل وعاملة بنسبة تصل إلى 61% من إجمالي العمالة في قطاع المقاولات، تلتها أنشطة التشييد المتخصص بـ 94.4 ألف منشأة تمثل ما نسبته 30% من منشآت القطاع بعدد 380.1 ألف عامل وعاملة بنسبة 14% من إجمالي العمالة في قطاع المقاولات، وفي المرتبة الثالثة تأتي أنشطة تقديم الخدمات للمباني وتجميل المواقع بـ 23.4 منشأة تمثل ما نسبته 14% من المنشآت بعدد 515.4 ألف عامل وعاملة نسبتهم 19% من العمالة في قطاع المقاولات.

وفي السياق ذاته حصلت أنشطة (الهندسة المدنية، خدمات التعدين وجمع النفايات ومعالجتها وتصريفها واسترجاع المواد) على النصيب الأقل من حيث عدد المنشآت، حيث بلغ عدد المنشآت العاملة في أنشطة الهندسة المدنية 1053 منشأة تمثل ما نسبته 0.63% بعدد 22523 عاملاً وعاملة نسبتهم 0.8%، وفي خدمات دعم التعدين 834 منشأة تمثل ما نسبته 0.5% بعدد 151053 عاملاً وعاملة نسبتهم 5.5%، وفي المرتبة الأخيرة جاءت أنشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها بنحو 142 منشأة تمثل ما نسبته 0.1% من منشآت القطاع بعدد 8789 عاملاً وعاملة نسبتهم 0.3% من إجمالي العمالة في قطاع المقاولات.