يوم أحمر للأسهم.. 109 شركات مدرجة تفقد 3 % من قيمتها

محمد بن مسعود - الدمام - تراجعت أسهم 109 شركات مدرجة في سوق الأسهم بنهاية تداولاتها أمس (الأحد) بأكثر من 3%، تزامناً مع انخفاض مؤشر سوق الأسهم الرئيسي (تاسي) بنسبة 2.23%، وفقدانه 282 نقطة.

وانخفضت أسهم 200 شركة، فيما ارتفعت أسهم 9 شركات، وحافظت أسهم 4 شركات على مستوياتها دون تغيير.

وبلغت القيمة السوقية لكافة الشركات المدرجة في المؤشر الرئيسي نحو 11.75 تريليون ريال، تختص بأسهم 14 شركة. وبلغت القيمة المتداولة أمس (الأحد) 7.42 مليار ريال، فيما تم تداول نحو 173.57 مليون ريال.

ووفقاً لرصد «عكاظ» بلغت خسائر الشركات الـ109 نحو 35.12 مليار ريال، واختصت بأسهم كل من شركات «المصافي، البحري، تكوين، بي سي آي، معادن، اليمامة للحديد، أنابيب السعودية، أنابيب الشرق، أماك، كيمانول، سابك للمغذيات الزراعية، التصنيع، جبسكو، زجاج، اللجين، فيبكو، أنابيب، نماء للكيماويات، معدنية، الزامل للصناعة، المجموعة السعودية، الورق، سبكيم، كيان، أسمنت المدينة، زهرة الواحة، أسمنت ينبع، أسترا الصناعية، بوان، الصناعات الكهربائية، البابطين، الفخارية، مسك، صادرات، العمران، مهارة، صدر، طباعة وتغليف، سيسكو، سابتكو، ذيب، نسيج، العبداللطيف، لازوردي، ثوب الأصيل، فتيحي، سيرا القابضة، الخليج للتدريب، ريدان، العربية، الأبحاث والإعلام، الحسن شاكر، ساكو، باعظيم، جرير، أبو معطي، أسواق المزرعة، أنعام القابضة، المنجم، صافولا، وفرة، تنمية، حلواني إخوان، جاكو، تبوك الزراعية، الأسماك، الشرقية للتنمية، الجوف، جازادكو، أيان للاستثمار، رعاية، الحمادي، السعودي الألماني، دار المعدات، الجزيرة، الاستثمار، ساب، متطورة، سناد القابضة، الباحة، جزيرة تكافل، ملاذ للتأمين، ميدغلف للتأمين، أليانز إس إف، ساب تكافل، إتحاد الخليج الأهلية، التأمين العربية، الاتحاد، المتحدة للتأمين، تشب العربية، أكسا التعاونية، العالمية، الوطنية، أمانة للتأمين، عناية، الإنماء طوكيو، بحر العرب، علم، الغاز، أكوا باور، الجزيرة ريت، دراية ريت، سدكو كابيتال ريت، طيبة، مكة، إعمار، البحر الأحمر، دار الأركان، مدينة المعرفة».