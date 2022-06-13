سوء التغذية قد يؤدي للإصابة بنوع جديد من السكري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أكدت الدكتورة ميريديث هوكينز، المدير المؤسس لـ Global معهد السكري في كلية ألبرت أينشتاين للطب في مدينة نيويورك أن سوء التغذية يمكن أن يؤدى إلى الإصابة بمرض السكري، ما يؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وأن أحد أشكال مرض السكري الناجم عن سوء التغذية يختلف اختلافًا كبيرًا عن النوع الأول أو النوع الثاني من مرض السكري، ويجب اعتباره شكلاً مميزًا من المرض وأن المرضى الذين يعانون من هذا النوع هم في الغالب من الذين يعانون من النحافة، والفقراء من المراهقين والشباب الذين نادرًا ما يعيشون أكثر من عام بعد التشخيص بحسب ما ذكر موقع «health».

وقالت في دراستها المنشورة بشكل كامل في مجلة Diabetes Care: «عادة لا تساعد حقن الأنسولين، بل يمكن أن تسبب الوفاة بسبب انخفاض نسبة السكر في الدم» وأضافت «نأمل أن تؤدي النتائج التي توصلنا إليها إلى زيادة الوعي بهذا المرض، وهو أمر مدمر للغاية لكثير من الناس، وأن تمهد الطريق لإستراتيجيات علاج فعالة.

«حيث أجرت هوكينز وزملاؤها اختبارات التمثيل الغذائي على 20 رجلاً في الهند، تتراوح أعمارهم بين 19 و45 عامًا، من المحتمل أن يكونوا مصابين بمرض السكري المرتبط بسوء التغذية، بالإضافة إلى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 1 والنوع 2 والأشخاص غير المصابين به.

وخلص الباحثون إلى أن مرض السكري المرتبط بسوء التغذية يختلف اختلافًا كبيرًا في التمثيل الغذائي عن مرض السكري من النوع الأول والنوع الثاني، ويجب اعتباره نوعًا مميزًا من مرض السكري. وبحسب الدراسة، فإن مرض السكري يصيب 1 من كل 10 بالغين في جميع أنحاء العالم، ويعيش ثلاثة أرباعهم (400 مليون) في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.