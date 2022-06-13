محمد بن مسعود - الدمام - أفعى الأناكوندا تلتهم ‘‘بقرة بأكملها‘‘ وهي حية .. وحينما حاول المزارع إنقاذها كانت الصدمة ( فيديو لأصحاب القلوب القوية )

ﻣﻘﻄﻊ ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻣﺮﻋﺒﺎ ﻳﺮﺻﺪ ﻟﺤﻈﺔ ﻫﺠﻮﻡ ﺃﻓﻌﻰ ﺃﻧﺎﻛﻮﻧﺪﺍ ﺿﺨﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﻞ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻓﻬﺎ ﺣﻮﻝ ﺟﺴﺪﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻬﺎﻣﻪ. ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺻﺤﻴﻔﺔ “ﺩﻳﻠﻲ ﺳﺘﺎﺭ” ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺠﻞ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻘﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺰﺭﻋﺘﻪ، تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : وفاجأة تفاجأ المزارع ﺑﺄﻓﻌﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﺴﺮﻋﺔ ﻭﺗﻠﺘﻒ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺠﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ. ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﺑﺬﻝ ﺟﻬﺪﺍ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻹﺑﻌﺎﺩ ﺍﻷﻓﻌﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺠﻞ، ﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺠﺪِ ﻧﻔﻌﺎ ﻟﺘﺴﺘﺴﻠﻢ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻟﻸﻣﺮ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ.

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