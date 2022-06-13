مجلس النواب يندد باستمرار تحالف التحالف بخرق الهدنة

ندد مجلس النواب، في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، باستمرار تعنت دول تحالف التحالف ومرتزقته وتنصلها عن الالتزام بتنفيذ بنود الهدنة.

واستنكر نواب الشعب، استمرار الخروقات للهدنة والتي تتجاوز المئات يوميا ومنها استهداف منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، وجبهات الحدود وغيرها من الخروقات المتكررة.

وطالب نواب الشعب الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، الاضطلاع بالمسؤولية تجاه معاناة الشعب اليمني والضغط على تحالف التحالف ومرتزقته الالتزام ببنود الهدنة والدفع باتجاه إنهاء التحالف ورفع الحصار للتخفيف من الآثار الكارثية المترتبة عليهما ووضع حدا لمعاناة الشعب اليمني من خلال السماح بدخول سفن الوقود والغذاء والدواء للموانئ اليمنية بصورة مستمرة ومنها موانئ الحديدة.

وأشاروا إلى أهمية انتظام الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي وفتح الطرقات والممرات بين المدن اليمنية ومنها محافظة تعز.

وفي الجلسة، التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة، وقف نواب الشعب أمام عددا من القضايا العامة، وفي مقدمتها توفير وتحسين الخدمات الضرورية للمواطنين بما فيها الكهرباء للتخفيف من معاناة أبناء محافظة الحديدة.

وأكدوا على ضرورة إلزام صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة، بتأدية المهام التي أنشئ من أجلها والعمل على توفير الكهرباء لأبناء محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها، للتخفيف من معاناتهم جراء موجة الحر التي ضاعفت من معاناة الأطفال وكبار السن والمرضى وعلاقتها بالخدمات الضرورية.

كما أكد نواب الشعب في سياق نقاشاتهم، على أهمية البحث عن الحلول الممكنة للتخفيف من معاناة أبناء محافظة الحديدة والمناطق المجاورة لها في الساحل.

وأقر المجلس، طلب حضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية- رئيس صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة والمناطق المجاورة، وكذا حضور وزيرا الإدارة المحلية والكهرباء والمعنيين في الجهات ذات العلاقة، لمناقشة الموضوع ووضع الحلول المناسبة.

كما ناقش نواب الشعب، موضوع الشكوى المقدمة للمجلس من أسرة عضو مجلس النواب المتوفى عبد الرحمن بافضل، بخصوص إخراجهم من منزلهم.

وأقر المجلس مخاطبة الجهات المعنية بإعادة أسرة عضو مجلس النواب بافضل إلى منزلهم والاعتذار لهم.

كما تطرق نواب الشعب في سياق نقاشاتهم أيضا إلى موضوع متابعة إعادة منزل عضو مجلس النواب حسن سود هفج.

وكان المجلس قد استهل الجلسة بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الاثنين بمشيئة الله تعالى.