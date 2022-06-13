فنزويلا تؤكد أول إصابة بجدري القرود

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات

أعلنت الحكومة الفنزويلية، الأحد، تسجيل أول إصابة بجدري القرود لرجل دخل البلاد عبر مطارها الرئيسي بالقرب من كراكاس بعد وصوله من مدريد.

وقالت وزيرة الصحة، ماجالي جوتيريز، على تويتر، إنه يجري تعقب المخالطين للمصاب.

وأوضحت الوزارة في بيان: “تم عزله على الفور وأجريت الفحوصات وأخذت العينات والتي جاءت إيجابية”.

وكانت الأرجنتين أول دولة في أمريكا اللاتينية تؤكد الإصابة بجدري القرود.

وسجلت إسبانيا وبريطانيا والبرتغال معظم الإصابات بجدري القرود خارج مناطق غرب ووسط أفريقيا التي يتوطن فيها هذا المرض.