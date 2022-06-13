5 أعراض على الأصابع تشير للإصابة بمرض خطير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

كشف مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن إحدى العلامات التي يمكن أن تكون أحد أعراض سرطان الرئة هي تعجر الأصابع.

ووفقا للأطباء، فإن تعجر الأصابع يوصف بأنه «غير عادي»، ويفصل التغييرات في شكل إصبعك وأظافرك.

ويُنصح باستشارة الطبيب فورا عند ملاحظة تعجر الأصابع، وعلى الرغم من أن هذه العلامة هي من أعراض سرطان الرئة، إلا أنها لا تعني بالتأكيد أن الشخص قد يكون مصاب بالسرطان، وفقاً لروسيا اليوم.

وقد تشير هذه الأعراض، إلى عدد من المشكلات المختلفة، بدءاً من التهاب القولون التقرحي، وتشارك الأعراض الأخرى، لكن هناك عدداً قليلاً من العلامات الدالة على تعجر الأصابع. وتنصح مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة بالانتباه لها.

وتشمل أعراض تعجر الأصابع ما يلي:

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1- تليين قاعدة الظفر

2- الزاوية بين فراش الظفر وثنيته

3- لمعان الظفر

4- شكل الجلد المحيط به

5- نهايات الأصابع تبدو أكبر من الشكل الطبيعي