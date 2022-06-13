الموارد البشرية: الموظف يستحق شهادة خبرة حال انتهاء العقد تتضمن ثلاث معلومات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات

أكدت وزارة الموارد البشرية، أن الموظف يستحق عند انتهاء عقد العمل الحصول على شهادة خبرة دون مقابل.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء”، في “تويتر”، أن هذه الشهادة تحتوي على مجموعة من المعلومات كالتالي:

1- تاريخ التحاقه بالعمل

2- تاريخ انتهاء علاقته بالعمل

3- مقدار أجره الأخير

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جاء ذلك في رد من الوزارة، على سؤال مغرد قال فيه ” هل أستطيع الحصول علي شهادة خبرة بعد الخروج النهائي منذ ٢٠١٧ حيث حاولت الاتصال بالشركة لكن لم يكن هناك استجابة”.