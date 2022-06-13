بدء صرف نصف معاش سبتمبر ٢٠١٨ للمتقاعدين المدنيين

تبدأ الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات اليوم الاثنين صرف النصف الأول من معاش سبتمبر ٢٠١٨م للمتقاعدين المدنيين عبر مكاتب البريد في أمانة العاصمة والمحافظات.

وأكد رئيس الهيئة إبراهيم أحمد الحيفي استكمال إجراءات ضخ المبالغ النقدية للبريد للبدء بعملية الصرف اعتباراً من اليوم الاثنين .. داعياً المتقاعدين ووكلاء المستفيدين التوجه لمكاتب البريد، مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة.

ونوه بالجهود التي شاركت وساهمت في تجاوز الصعوبات والتعقيدات الناتجة عن تفاقم وزيادة مشكلة نقص السيولة النقدية التي تعاني منها البلاد بسبب نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن فضلاً عن السياسات العدوانية الممنهجة على الاقتصاد الوطني التي أدت إلى أزمات كارثية في كافة القطاعات الخدمية والانسانية والمصرفية وأخرت دفع المعاشات التقاعدية ومرتبات الموظفين عن موعدها المحدد.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار الحيفي إلى أن الهيئة وفي اطار اهتمامها المستمر بالمتقاعدين وتخفيف معاناتهم بسبب الحصار المفروض على اليمن من قبل دول التحالف، تسعى جاهدة لانتظام صرف المعاشات التقاعدية رغم الصعوبات التي تواجهها.